CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el capítulo anterior, Charly Flow abrió su corazón para dejarle en claro a Yeimy Montoya que la ama y que quiere olvidar el pasado. Sin embargo, “La reina del flow” lo rechaza porque no puede confiar en él. Aunque el episodio termina con ella y Olga Naranjo, su psiquiatra, hablando sobre lo confundida que está, dejando la posibilidad de entablar una relación con el cantante.

Sin embargo, esas dudas podrían disiparse luego que, en el episodio 50 de “La reina del Flow”, un video íntimo de Charly con una mujer se filtra a la prensa. El clip fue grabado por Silvia, quien llega ala la casa del intérprete de ‘Cambio de pieles’ y descubre que está en su cama con una chica; es por ello que decide grabarlo y mandarles a los medios de comunicación.

EL VÍDEO ÍNTIMO DE CHARLY FLOW

Zulma comparte el video en su programa el video en el que se ve al cantante desnudo en la cama con una chica desconocida. En tanto, “La reina del flow” se encuentra en el hospital viendo las imágenes. Como era de esperarse, está dolida y llora por culpa del hombre que la noche anterior le había dicho que la amaba.

Zulma comparte el video en su programa el video en el que se ve al cantante desnudo en la cama con una chica desconocida. En tanto, “La reina del flow” se encuentra en el hospital viendo las imágenes (Foto: La reina del flow 2/ Caracol TV)

En tanto, Charly se entera de la publicación del video. No solo eso, sino que la chica desconocida, sale en pantallas a hablar sobre la noche loca que tuvo con el cantante. Ella es Cristina Forero. La joven dice que existe una atracción grande entre ellos, además de la química. La bomba estalla en la cara del cantante, quien no se acuerda de ella.

Después de la filtración, Charly buscará hablar con Yeimy Montoya sin éxito. Mientras tanto, llega Silvia y le confiesa que fue ella quien grabó el video. Además, le dice que mandó las imágenes porque está cansada de sus tratos y, sobre todo, porque está harta que se esté detrás de “La reina del flow”. Finalmente, la abogada decide dejarlo y le pide que no la vuelva a buscar.

En el hospital, Yeimy tiene una conversación con su psiquiatra al respecto. “Le dije doctora, Charly no puede dejar de ser el inmaduro de toda la vida. Le dije que no puedo confiar en él. Ayer me estaba prometiendo el cielo y la tierra, ayer era el amor de su vida y como no lo que correspondí, qué hace, se va de rumba, se acuesta con quién sabe quién. Porque ese es Charly Flow”, señala la cantante. Olga está de acuerdo con ella y le dice que lo mejor es que se olvide de él.

BOTERO DESCUBRE LA TRAICIÓN

Ángel Botero está cerca de Manín y solo falta averiguar quién fue el que disparó a Garrido. Sin embargo, descubrirá algo peor: Sorzano, su mano derecha, es un informante del narcotraficante. El hombre le manda una foto de Manín y le advierte que la policía va detrás de él.

El policía llega a la finca el tío de Charly y pregunta por Caronte, el hombre al que el contador identificó. Sin embargo, el delincuente niega conocerlo.

Tras la intervención, Botero se encuentra con Ligia y le confiesa que descubrió que en la Policía hay un infiltrado, y ya sabe quién es. El oficial señala que el único que sabía de la intervención era Sorzano y que cuando llegaron a la casa de Manín, este ya esstaba alertado de todo lo que iba a pasar.

Ángel Botero está cerca de Manín y solo falta averiguar quién fue el que disparó a Garrido. Sin embargo, descubrirá algo peor: Sorzano, su mano derecha, es un informante del narcotraficante (Foto: La reina del flow 2/ Caracol TV)

CHARLY Y YEIMY SE ENCUENTRAN

Yeimy Montoya salió del hospital y llega a su casa, donde la reciben con una fiesta sorpresa. Pero minutos después llega Charly para explicarle todo lo que pasó la noche anterior y el video que se hizo público. Él se excusa y le dice que estaba mal y no sabía lo que hacía, pero “La reina del flow” le interrumpe y le responde que a la que le debe explicaciones es a su novia y no a ella. Pero él no se rendirá fácil y le roba un beso.

Yeimy reacciona mal y revela que no le afectó lo que hizo, sino que le afectó darse cuenta que él seguirá siendo el mismo de siempre. “¿Cómo puedo confiar? Vos nunca vas a cambiar, vas a seguir siendo el mismo. Esa es tu naturaleza, Charly”, le dice la cantante antes de marcharse.