CUIDADO. ALERTA DE SPOILER. En el capítulo anterior de “La reina del flow 2”, Botero descubre que su mano derecha es uno de los infiltrados de Manín; además, el video íntimo de Charly Flow es filtrado a los medios y luego del escándalo busca a Yeimy Montoya para darle una explicación; sin embargo, ella lo rechaza y se niega a creerle.

El Capítulo 51, Yeimy está en casa y a Charly no le queda de otra que irse tras una infructífera conversación con “La reina del flow”. Mientras tanto, en la cárcel, algo está por pasarle a la única persona que podría revelar toda la verdad sobre la detención de Juancho. Totono es el hombre, pero no imagina lo que pronto le sucederá por guardar esa información

EL PLAN DE CARONTE Y TITANO INICIA

Previamente, Titano le propone a Caronte hacer algo para que Manín vuelva a confiar en ellos. Ahora, el plan está en marcha y es cuestión de horas para saber si realmente valió la pena todo. Los hombres del narcotraficante hablan al respecto, y es Caronte quien tiene dudas. Se cuestiona si está bien hacerlo sin que su patrón sepa. Sin embargo, Titano hace que reaccione: “¿para qué vamos a contarle al patrón, contémosle cuando la vuelta esté hecha”, le dice.

Totono es asinado en la cárcel. La situación de Juancho se complica (Foto: La reina del flow 2/ Caracol TV)

El día ha llegado. En la cárcel, Charly Flow está grabando un nuevo videoclip y en medio de las escenas, uno de los hombres de Totono lo traiciona y le clava una aguja algún tipo de veneno. Él cae y todo se detiene. Juancho se da cuenta que la única opción que tenía para salir de la cárcel se está muriendo y le echa la culpa al cantante. En medio de las discusiones, Totono es llevado a enfermería para luego morir segundos después.

Mientras tanto, Juancho llama a Yeimy para darle la noticia. “Mataron a Totono, a plena luz del día y en mis narices”, le dice a “La reina del flow” para luego señalar que ahora que el hombre está muerto no se podrá probar que Manín está detrás de su encarcelamiento. Montoya intentará calmarlo, pero el productor está perdiendo las esperanzas.

LA DISCUSIÓN DE JUANCHO Y YEIMY

Más tarde, Yeimy visita a Juancho en la cárcel; este último le revela a la protagonista que ya tienen cómo comprobar que Charly estuvo detrás de todo lo que le pasó. “Estuvo encerrado con Titano, el que te disparó”, le dice. Pero para sorpresa de él, ella ya lo sabía porque el mismo cantante se lo dijo y no le contó nada porque no quería preocuparlo.

Yeimy visita a Juancho en la cárcel; este último le revela a la protagonista que ya tienen cómo comprobar que Charly estuvo detrás de todo lo que le pasó (Foto: La reina del flow 2/ Caracol TV)

Pero las sorpresas para Juancho no quedan allí, pues se llega a enterar que Montoya y Charly se siguen viendo. Y, además, ella está convencida que el intérprete de ‘Cambio de pieles’ no está detrás de todas las desgracias, sino es Manín el responsable. “Qué es lo que está diciendo ahora que te está engañando de esta manera”, le dice a “La reina del flow”. “No me cabe en la cabeza que otra vez te estés dejando engañar, te está trabajando la cabeza y se lo estás permitiendo”, agrega para luego señalar que el mismo cantante le dijo que mientras esté en la cárcel hará de todo para acercarse a ella.

MANÍN CELEBRA EL TRABAJO DE SUS HOMBRES

En la finca de Manín todo es fiesta. El narcotraficante se enteró que sus hombres Titano y Caronte acabaron con la única pieza que podía entregarlo a la policía por el encierro de Juancho. Para ellos hace una fiesta con mujeres y tragos. Sin embargo, la alegría no durará mucho.

La policía ha puesto la puesto la cara de Titano en las pantallas de los televisores. El hombre del Manín ha sido descubierto y lo buscan por ser el autor del intento de asesinato a Yeimy Montoya. Y no solo eso, sino que ya se sabe que Charly Flow, su sobrino, es amigo de Titano, por lo que no tardarán mucho en relacionarlo con el caso.

Por eso intentará solucionarlo con sus propias manos. Por eso va con sus hombres y amenaza a Titano con su arma, porque piensa que dejó cabos sueltos en sus trabajos y eso podría costarle la vida a él y a su sobrino. Caronte saldrá en defensa de su amigo, pero los problemas para Titano no acabarán ahí, pues tendrá que hacer algo impensado por su jefe.