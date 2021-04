“La reina del flow 2″ regresó cargado de sorpresas y emociones. Mientras ‘Charly Flow’ sigue en la cárcel, Yeimy Montoya disfruta de su familia y su éxito profesional, pero lamentablemente un exenemigo ha regresado para hacer que la vida de la cantante se convierta en toda una pesadilla.

Todos pensaban que ‘Manín’ había muerto, sin embargo, hizo un trato con la DEA y durante este tiempo ha reclutado a personas tan mafiosas como él y una de ellas es ‘Silvia Duarte’, el brazo derecho del narcotraficante y abogada de ‘Charly’.

La actriz que se ha puesto en los zapatos de la abogada es la actriz Luana Báxter, reconocida por sus trabajos en la televisión desde pequeña en su país natal Guatemala. Ahora interpretará a Silvia, una mujer que mostrará que no tendrá escrúpulos con tal de cumplir sus objetivos, pero se enamorará de ‘Charly’ y esto pondrá de cabeza su mundo.

Silvia Duarte’ es el brazo derecho de Manín y abogada de ‘Charly’ (Foto: Caracol TV)

¿QUIÉN ES SILVIA DUARTE?

‘Silvia Duarte’ es una abogada de 35 años con estudios internacionales en derecho penal. Es decidida, astuta, valiente, estratégica y muy cerebral.

La mujer conoce todo el pasado turbulento de “Charly “, y para ella es claro que él tiene una relación extremadamente fuerte y obsesiva de amor y odio con Yeimy Montoya , de la que no consigue desligarse. Esto afecta a Silvia pues ella se va enamorando del cantante.

Luna Báxter participará en la segunda temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol)

Será un elemento clave, una piedra en la rueda de Charly, que guarda un secreto que dará vuelta a toda la historia.

¿QUÉ HA DICHO LUANA BÁXTER DE SILVIA?

Luna Báxter hizo un video durante el último día de grabación de “La reina del flow” y contó todo lo que ha significado este personaje para su carrera profesional.

“Ay, los finales... nunca me acostumbro. Confieso éste proyecto y éste personaje han sido el reto profesional y personal más grande que he tenido en mi carrera hasta el momento. Abordó un todo, incluyendo una pandemia. Ya me había despedido pero suelo ser lenta para asimilar la realidad, así que me despido nuevamente de una cotidianidad (tan extra-cotidiana); de unas caras (muchas a las que les cogí cariño, sin querer); una ropa y maquillajes que jugaron a ser míos y un personaje que admito, me costó entrar en su esencia pero que con seguridad me hizo crecer como actriz.”

SERIES Y PELÍCULAS DE LUNA BÁXTER

Series

2019 - De levante - Juanita

2018 - La ley secreta - Tatiana / Sofía

2017 - Tarde lo conocí - Sonia Maestre

2016 - Todo Es prestao

Películas

2020 - Bendita rebeldía - Beatriz

2018 - ¿Cómo te llamas? - Marta

2017 - Órbita 9 - Valerie

2016 - Documentary Now! - Courtney

2016 - The Belko Experiment - Samantha Arcos

2015 - Números Redondos - Nadia

2014 - Souvenir - Aurora

2012 - Left to Die - Lisa