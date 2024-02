Netflix reveló que el contenido en japonés es el tercer contenido en idioma distinto al inglés más visto, detrás del coreano y el español, por lo tanto, no es un sorpresa que apueste por la serie “La última familia ninja” (“Shinobi no Ie: House of Ninjas” en su idioma original), dirigida y coescrita por Dave Boyle.

El drama de acción histórico se basa en una historia ideada por Kento Kaku, Yoshiaki Murao y Takafumi Imai, sigue a una familia disfuncional que años después de haber dejado atrás sus aventuras como ninjas, debe volver a las sombras para detener una serie de amenazas inminentes.

“La última familia ninja”, que se grabó desde el 15 de septiembre de 2023 hasta el 20 de enero de 2024, cuenta con un elenco principal conformado por Kento Kaku, Yosuke Eguchi, Tae Kimura, Kengo Kora, Aju Makita y Nobuko Miyamoto.

Kaku Kento como Haru en "La última familia ninja", serie japonesa dirigida y coescrita por Dave Boyle (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LA ÚLTIMA FAMILIA NINJA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “los ninjas fueron parte de los hitos de la historia japonesa, e incluso ahora están asumiendo misiones secretas detrás del telón de la sociedad japonesa. Ambientada en el Japón moderno, esta serie cuenta la historia de la familia Tawara, la última familia ninja que había abandonado sus raíces tras un incidente del pasado, que debe enfrentarse a la mayor crisis de la historia japonesa que amenaza con sacudir a la nación hasta sus cimientos”.

Por lo visto en el tráiler, la familia ninja abandonó su identidad a raíz de su última misión, pero las nuevas circunstancias y los peligros provocan que el clan Fuma resurja.

¿CÓMO VER “LA ÚLTIMA FAMILIA NINJA”?

“La última familia ninja” se estrenará en Netflix el 15 de febrero de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie japonesa solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LA ÚLTIMA FAMILIA NINJA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA ÚLTIMA FAMILIA NINJA”

Kaku Kento como Haru

Eguchi Yosuke como Souichi

Kimura Tae como Yoko

Kora Kengo como Gaku

Makita como Nagi

Miyamoto Nobuko como Taki

Riho Yoshioka como Karen Ito

Tomorowo Taguchi como Jin Hamashima

Tokio Emoto como Masamitsu Oki

Pierre Taki como Zensuke Omi

Kyusaku Shimada como Kosaku Kuze

Mariko Tsutsui como Toko Mukai

Tenta Banka como Riku

Kaku Kento asume el rol de Haru, quien debe continuar con el legado de su familia en la serie japonesa "Shinobi no Ie: House of Ninjas" (Foto: Netflix)