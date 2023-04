Maite Perroni es una de las artistas mexicanas más importantes de la década, destacando como protagonista en exitosas producciones nacionales e internacionales como “Rebelde”, “Oscuro deseo” o “Cuidado con el ángel”, además de su rol como cantante en solitario o siendo parte de RBD.

Es precisamente con la banda juvenil con la que se reunirá para realizar la gira “Soy Rebelde Tour”, con la cual visitarán escenarios de México, Estados Unidos y Canadá al lado de Anahí, Dulce María, Christopher von Uckermann y Christian Chávez.

Del mismo modo, la celeb de México se casó con el productor Andrés Tovar en octubre del 2022 y, meses después, anunció su embarazo en sus redes sociales. Sin embargo, lo que pocas personas saben es que, años antes, la actriz ya había cancelado una boda.

La actriz de 40 años contrajo matrimonio con Andrés Tovar a mediados de octubre del 2022 (Foto: Tovarroni/ Instagram)

EL DÍA QUE MAITE PERRONI NO SE QUISO CASAR

Con solo 23 años, y una carrera en ascenso, la actriz mexicana descubrió que no quería llegar al altar, esto pese a haber aceptado el compromiso y los preparativos ya estaban en marcha.

Lamentablemente, esto no sería tan fácil, pues su valiente decisión de hacer valer su voluntad le significó muchas críticas de personas cercanas, tal como reconoció en su presentación en el podcast de Marimar Vega y el conferencista Efrén Martínez.

“Cuando tenía 23 años iba a seguir el patrón establecido, te enamoras y te casas. A los 23 años ya iba a terapia de pareja antes de casarme, después de distintas situaciones llega el momento en el que asumo que no me quiero casar…”, recordó Perroni.

Como pocas veces, Perroni se abrió emocionalmente y confesó que la situación fue muy complicada, sobre todo por el juicio al que fue sometido por varias personas.

“Dije: ‘No, yo no quiero ser feliz después de la boda o porque me caso, yo quiero ser feliz hoy, mañana y pasado. En la vida hay muchas etapas distintas pero tengo 23 años, y esto no está siendo sano’. En el momento en el que tomo esa decisión fui superjuzgada, supercriticada, superseñalada…”, explicó.

La cancelación de la boda de Maite Perroni ocurrió cuando interpretaba a Lupita en Rebelde (Foto: Televisa)

FUE LA MEJOR DECISIÓN

Pese a lo complicado del momento, la protagonista de “Oscuro Deseo” y “Cuidado con el ángel” admitió que la decisión que tomó fue la mejor, pues le permitió madurar.

“Hubo mil motivos por los cuales sucedió eso, más allá de una decisión consciente de una mujer de 23 años que dice: ‘Pausa, no, no quiero’. Y el decir: ‘No, no me siento culpable, no me siento mal por tomar esta decisión’. Era como: ‘Qué mala onda, qué mala persona… no se quiso casar’…”, comentó.

En ese sentido, la mexicana rescató varias enseñanzas del momento que le tocó vivir, sobre todo el tomar las riendas de su propia vida.

“Por supuesto que no fue algo fácil para el momento, ni para la situación, ni para la persona y cada quién lo vivió de una forma distinta. Pero en el momento en el que tomo esa decisión, a los 23 años, también me doy cuenta de que mi vida la voy a vivir yo y mi vida la voy a construir yo y no voy a construirla a partir de las necesidades de otras personas o a partir de las creencias de otras personas…”, sentenció.