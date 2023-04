A escasos días de recibir la llegada de su primogénita junto a Andrés Tovar, la actriz Maite Perroni decidió revelar algunas de sus facetas más privadas en un conocido podcast. De hecho, la exintegrante de “RBD” se animó a contar la razón por la que llegó a cancelar su boda con apenas 23 años.

Si bien Perroni y Tovar se casaron entre bombos y platillos el pasado 11 de octubre de 2022, la histrionisa mexicana ya había estado a bordo de contraer nupcias años atrás con otro exnovio, aunque finalmente terminó declinando tal pedido.

La actriz mexicana se encuentra a pocos días de convertirse en madre (Foto: Maite Perroni / Instagram)

¿Hubo actos de infidelidad o fue solo un tema de inseguridad? Pues, aquí en MAG te contamos los detalles del frustrado primer patrimonio de la también cantante de 40 años.

MAITE PERRONI, ¿POR QUÉ CANCELÓ SU BODA?

En el citado podcast, la protagonista de “Triunfo del amor” rememoró la ocasión en que, con apenas 23 años, decidió mandar sus planes de matrimonio con su novio de aquel entonces de manera abrupta. Tal hecho no solo fue sumamente polémico, sino que le permitió descubrir más facetas de su vida y evitar tomar atención a las críticas ajenas.

La intérprete de “Tú y yo” aseveró que, aunque hubo bastantes señalamientos y comentarios por tal hecho, no se arrepiente en lo absoluto de haberlo hecho, siendo su corta edad uno de ellos.

Perroni contrajo nupcias con Tovar en octubre de 2021 en Valle de Bravo (Foto: Caras México / Instagram)

“Hubo mil motivos por los cuales sucedió eso, más allá de una decisión consciente de una mujer de 23 años que dice: ‘Pausa, no, no quiero’. Y el decir: ‘No, no me siento culpable, no me siento mal por tomar esta decisión’. Era como: ‘Qué mala onda, qué mala persona, no se quiso casar”, agregó Perroni.

Eso sí, la estrella de la actuación mexicana dejó en claro que tomar tal decisión no fue para nada fácil, ya que sabía que existía una serie de consecuencias que se avecinaban en su contra.

“Por supuesto que no fue algo fácil para el momento, ni para la situación, ni para la persona y cada quién lo vivió de una forma distinta. Pero en el momento en el que tomo esa decisión, a los 23 años, también me doy cuenta de que mi vida la voy a vivir yo y mi vida la voy a construir yo y no voy a construirla a partir de las necesidades de otras personas o a partir de las creencias de otras personas”, puntualizó.

SU DECISIÓN LA HIZO MÁS FUERTE

Aunque a la larga terminó sintiéndose fatal por dejar en la nada a su pareja de aquellos años, Perroni pudo aprender que los obstáculos deben ser afrontados con total valentía, pues no hay barrera que no pueda ser superada.

A sus 40 años, la exactriz de "RBD" será madre por primera vez (Foto: Maite Perroni / Instagram)

“He aprendido que soy más fuerte de lo que creía o de lo que me hacían creer que podía ser. Esa fortaleza se alimentó, en esos momentos, de quien intentó o provocó en mí una desconfianza, inseguridad o una situación súper vulnerable en la que no sabía qué iba a suceder”, indicó la esposa de Andrés Tovar.