En setiembre del 2021, Maite Perroni hizo oficial su compromiso con Andrés Tovar a través de una tierna publicación en redes sociales en la que revelaba que el productor de televisión le pidió la mano a bordo de un helicóptero, además de mostrar el lujoso anillo que le entregó.

Fue así como la pareja llegó al altar un mes después, en una ceremonia que contó con el reencuentro de algunos de los exintegrantes de RBD y que sería el punto de partida para lo que se convertiría en “Soy Rebelde Tour”, la gira de despedida de la banda, la cual no contará con Alfonso Herrera.

En enero del nuevo año, la pareja confirmó que se encontraban en la dulce espera, y aunque la celeb de México no reveló cuántos meses tenía, se mostró muy emocionada por la llegada de su primer hijo.

La cantante Maite Perroni se casó con el colombiano Andrés Tovar (Foto: Caras México / Instagram)

LA HIJA DE MAITE PERRONI Y ANDRÉS TOVAR

¿Cómo se encuentra el embarazo de Maite Perroni?

Hace unos días, la actriz de “Tríada” y “Oscuro Deseo” fue abordada por la prensa en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde reveló varios detalles de su embarazo.

“Muy bien, muy feliz, la verdad ha sido un embarazo increíble, me he sentido súper bien, así que muy ilusionada y muy contenta. Lo he llevado de una forma increíble con mi familia, lo he llevado muy bien, sin malestares”, indicó la cantante mexicana.

Sin embargo, quien sí sufrió los malestares del embarazo habría sido el productor, pues, según comentó Perroni, sintió más de un síntoma, algo común en las parejas de las mujeres gestantes.

“La verdad es que yo he estado bastante bien, y lo único es que tenía un sueño impresionante, ahorita ya pasó eso, pero él sí, antojos, náuseas, todo. Yo creo que era al que más le dio, pero bien, lo acompaño”, aseguró.

Pese a su embarazon, Maite Perroni se comprometió con la gira "Soy Rebelde World Tour" (Foto: RBD / Instagram)

¿Por qué tardaron en anunciar su embarazo?

Si bien muchos de los seguidores de la pareja mostró su emoción ante el tierno anuncio de embarazo, un sector de estos criticó la demora en la confirmación, por lo que la cantante explicó que sus motivos estaban relacionados con la precaución.

“Al principio, no lo podíamos compartir, porque naturalmente teníamos que esperar el tiempo correspondiente para poder dar la noticia, ya luego dijimos, bueno, hay que esperarnos un poquito más, hasta enero, luego ya lo compartimos y estamos muy felices de estar 100% seguros de que todo está superbién, estamos supercontentos e ilusionados, ya estoy deseando poder abrazarla, besarla y llenarla de todo el amor”, explicó.

Maite junto a su esposo, el colombiano Andrés Tovar (Foto: Maite Perroni / Instagram)

¿Cuál será el nombre de la hija de Maite Perroni?

Dentro de la ronda de preguntas, la actriz mexicana aprovechó para confirmar la revelación de hace unos días, que el bebé que se encuentra esperando “es niña, es cien por ciento claro”.

Sin embargo, la actriz reconoció que aún no han pensado en el nombre del bebé. “Eso lo estamos viendo”, admitió, antes de explicar que por el momento se están tomando las cosas con calma.

“En eso estamos, es que es todo un proceso de muchas cosas, pero ha sido muy bonito y hemos estado disfrutando cada etapa”, explicó la mexicana.