La vida de Maite Perroni ha cambiado en menos de seis meses, pues no solo hizo oficial su compromiso con Andrés Tovar, con quien se casó en una ceremonia que contó con el reencuentro de algunos de los exintegrantes de RBD, sino que tiempo después confirmaría que se encontraban en la dulce espera.

Como se recuerda, en sus redes sociales, la celeb de México reveló que el productor colombiano le pidió la mano a bordo de un helicóptero y presumió el lujoso anillo que le entregó, casándose un mes después en una romántica ceremonia privada en Valle de Bravo.

Fue así como en enero, la pareja anunció la llegada de su primer hijo, mostrando su emoción y revelando importantes detalles del acontecimiento.

La cantante Maite Perroni reveló el peculiar incidente que padeció durante su luna de miel con Andrés Tovar (Foto: Caras México / Instagram)

LA BABY BUMP DE MAITE PERRONI

A través de sus redes sociales, la actriz mexicana, que ya se encuentra en su sétimo mes de embarazo, mostró cómo se ve su pancita a pocas semanas del gran día.

La publicación le pertenece a quien fue su rival en “Mi pecado”, Jessica Coch, actriz que dio vida a “Renata Valencia” y que es una amiga cercana a la actriz de “Tríada” y “Oscuro Deseo” en la vida real.

“¡Se ven tan, pero tan bonitas! Lo que yo las amo”, fue el mensaje de la actriz poblana de 43 años.

En menos de un día, la publicación ha acumulado varios miles de “Me gusta” y varios comentarios de usuarios como ““El reencuentro de Lucrecia y Renata de Mi Pecado”, “Dioooos como estan guapaaaaas Las dos amooo a esta amistad”, “Gracias Jessy por compartir esta hermosa foto con nosotros”, entre otros.

Maite Perroni y Jessica Coch fueron rivales en "Mi Pecado" (Foto: jessycoch / Instagram)

¿CUÁNDO NACERÁ LA HIJA DE MAITE PERRONI?

Haciendo cálculos de la fecha en la que se enteró de su embarazo cuando viajó en septiembre a Barcelona para probarse su vestido de novia, todo hace suponer que su hija llegará en el cuarto mes del año. Es decir, en abril de este 2023.

“Al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio (...), pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada. Uno de mis mejores amigos me dijo ‘Mai, creo que estás embarazada’ [Tras hacerse la prueba] fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda”, relató a CARAS.