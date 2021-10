“Las cosas por limpiar” es una de las apuestas de Netflix, la cual ha calado rápidamente en los espectadores por su calidad narrativa. La trama de esta producción está basada en un best seller, en donde Stephanie Land narra todo lo que tuvo que pasar limpiando casas en Estados Unidos por un salario muy por debajo de lo normal. Aquí te contamos la historia de la vida real detrás de “Maid”.

La sinopsis de esta serie nos adelanta: “Una madre soltera hace trabajos domésticos para llegar a fin de mes mientras lucha contra la indigencia y la burocracia”. La mamá de la protagonista era bipolar, y no había tratado dicho trastorno, por lo que Stephanie no pudo contar con ella, ni con ningún familiar cercano. La carga venía más dura cuando debió criar sola a su hija luego que el padre de la criatura no quiso hacerse cargo.

En la historia podemos ver cómo Land anhelaba en convertirse en escritora, sueño que recién pudo realizar luego de muchos años de trabajos insalubres y sortear todo tipo de obstáculos.

La primera temporada de “Las cosas por limpiar” se grabó entre el 28 de septiembre de 2020 y el 9 de abril de 2021, y se estrenó en Netflix el viernes 1 de octubre de 2021, pero los usuarios de la plataforma ya preguntan por una segunda entrega.

LA HISTORIA DE LA VIDA REAL DETRÁS DE LA SERIE “MAID” DE NETFLIX

Según los críticos, este melodrama está lejos de ser una historia con golpes bajos. La serie está integrada por actores como Margaret Qualley, Andie MacDowell, Billy Burke, Nick Robinson, Anika Noni Rose y Tracy Vilar. Los mismos creadores han revelado que la intención es narrar las desgracias de la protagonista pero con un toque de humor y refinado ingenio.

“Resulta más interesante como relato de curación y autodescubrimiento (…) El vínculo maternofilial -a veces tenso- es lo que más brilla. Qualley y MacDowell lo hacen muy bien cuando están juntas”, se leía en la crítica que le realizó “The Washington Post”.

En una entrevista con CNN, Stephanie Land se refirió a los mitos que habla la gente sobre vivir en la pobreza y cómo espera que reaccionen las personas si se enfrentan a una situación similar a la que le tocó vivir.

“El mayor estigma o concepto erróneo al que se enfrentan las personas que viven en la pobreza es que se lo han traído ellos mismos, porque es muy fácil ir y conseguir un trabajo mejor. No es. Le decimos a la gente que se salga, busque un trabajo mejor, consiga una vivienda mejor. Abandonarlo. No regreses”, expresó Land.

“Espero que ellos también se sientan aptos. Es tan raro que las personas que viven en la pobreza tengan una descripción precisa de su vida en la pantalla o incluso en los medios de comunicación. Por supuesto, Alex (el personaje basado en Land) es una mujer blanca que está trabajando en un trabajo que lo hacen principalmente personas de color, por lo que mi experiencia no es necesariamente representativa de la mayoría de las personas que hacen este trabajo. Esa es una forma muy precisa, auténtica y realista de lo que realmente es la vida en la pobreza. Espero que otras personas se sientan validadas, escuchadas y vistas”, agregó.

"Las cosas por limpiar" se estrenó el viernes 1 de octubre de 2021 (Foto: Netflix)

¿”LAS COSAS POR LIMPIAR” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie dramática, pero por lo visto en el último capítulo, es poco probable que la ficción consiga luz verde para una nueva tanda de episodios.

En la última parte de “Las cosas por limpiar”, gracias al apoyo de un grupo de terapia y escritura creativa, Alex lucha por su futuro y enfrenta a Sean por la custodia de Maddy. Aunque la segunda temporada podría centrarse en lo que pasó con la madre e hija tras su viaje, no hay muchas esperanzas.

Esta producción fue anunciada como una miniserie, así que tiene un número predeterminado de episodios. Pero no seria la primera vez que una serie limitada consigue una segunda temporada gracias al apoyo de la audiencia.