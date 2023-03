“Lauchhammer: Muerte en Lusacia” es la serie alemana que se sumará muy pronto al catálogo de Netflix. Bajo la dirección de Till Franzen, esta producción promete sorprender a los suscriptores del servicio de streaming con una historia dramática cargada de misterio.

Titulada en Alemania como “Lauchhammer - Tod in der Lausitz”, la ficción protagonizada por Misel Maticevic y Odine Johne cuenta con 6 capítulos en su primera temporada.

Pero, ¿de qué trata “Lauchhammer: Muerte en Lusacia”? En las siguientes líneas, te contamos cuál es su sinopsis y cómo ver la serie de Netflix escrita por Frauke Hunfeld y Silke Zertz.

¿DE QUÉ TRATA “LAUCHHAMMER: MUERTE EN LUSACIA”?

El programa se centra en Maik, un detective que se ve obligado a desenterrar los traumas de su pasado mientras intenta capturar al responsable de un macabro homicidio.

Así se lee en la sinopsis oficial de “Lauchhammer - Tod in der Lausitz”: “Un misterioso asesinato lleva al oficial de policía Maik Briegand al lugar de su infancia: Lauchhammer. Junto con la investigadora de LKA, Annalena Gottknecht, Briegand comienza a eliminar los secretos del pasado capa por capa”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “LAUCHHAMMER: MUERTE EN LUSACIA”

SINOPSIS DE LOS 6 CAPÍTULOS DE “LAUCHHAMMER: MUERTE EN LUSACIA”

Episodio 1: Tierra traicionera. Un caso llama al investigador de LKA, Maik Briegand, a Lauchhammer, el lugar de su infancia y juventud en la zona minera de lignito de Lusacia. Aquí conoce a su nueva colega Annalena Gottknecht.

Un caso llama al investigador de LKA, Maik Briegand, a Lauchhammer, el lugar de su infancia y juventud en la zona minera de lignito de Lusacia. Aquí conoce a su nueva colega Annalena Gottknecht. Episodio 2: En la oscuridad. La investigadora de LKA, Annalena Gottknecht, cree que su colega Maik Briegand quiere proteger a un sospechoso, su viejo amigo, el vagabundo Oliver Bartko. Su ADN fue encontrado en el cuerpo.

La investigadora de LKA, Annalena Gottknecht, cree que su colega Maik Briegand quiere proteger a un sospechoso, su viejo amigo, el vagabundo Oliver Bartko. Su ADN fue encontrado en el cuerpo. Episodio 3: Nuevos caballeros. El sospechoso sin hogar Oliver está bajo custodia policial, entrando en pánico en su celda. El investigador Maik Briegand apenas puede soportar ver sufrir a su amigo. Contra todas las normas, lo libera.

El sospechoso sin hogar Oliver está bajo custodia policial, entrando en pánico en su celda. El investigador Maik Briegand apenas puede soportar ver sufrir a su amigo. Contra todas las normas, lo libera. Episodio 4: Manos vacías, corazones vacíos. Los investigadores de la LKA, Briegand y Gottknecht, presionaron a Florian Langendorff, el amigo de la ex esposa de Maik, durante el interrogatorio. Finalmente admite que la víctima del asesinato, Ramona, le vendió coca. Pero él niega haberla matado.

Los investigadores de la LKA, Briegand y Gottknecht, presionaron a Florian Langendorff, el amigo de la ex esposa de Maik, durante el interrogatorio. Finalmente admite que la víctima del asesinato, Ramona, le vendió coca. Pero él niega haberla matado. Episodio 5: Escalada. Las publicaciones sobre la muerte de Ramona conmocionaron al padre de Maik Briegand, Karl, quien también era policía. Hace 30 años investigó el caso ‘Katti’. Ella era la novia de la infancia de su hijo y murió en circunstancias misteriosas.

Las publicaciones sobre la muerte de Ramona conmocionaron al padre de Maik Briegand, Karl, quien también era policía. Hace 30 años investigó el caso ‘Katti’. Ella era la novia de la infancia de su hijo y murió en circunstancias misteriosas. Episodio 6: La forma en que nos miran. Durante su investigación, la investigadora de LKA, Annalena Gottknecht, se encontró con otros asesinatos en la región que no fueron resueltos. Todas las víctimas son mujeres jóvenes que fueron estranguladas.

Escena de la serie “Lauchhammer: Muerte en Lusacia” (Foto: ARD)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “LAUCHHAMMER: MUERTE EN LUSACIA”?

“Lauchhammer: Muerte en Lusacia” se estrenará el miércoles 22 de marzo del 2023 en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países:

México: 1:00 am.

1:00 am. Guatemala: 1:00 am.

1:00 am. Honduras: 1:00 am.

1:00 am. El Salvador: 1:00 am.

1:00 am. Nicaragua: 1:00 am.

1:00 am. Costa Rica: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Panamá: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. República Dominicana: 3:00 am.

3:00 am. Puerto Rico: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 4:00 am.

4:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 8:00 am.

El póster de la serie “Lauchhammer: Muerte en Lusacia” (Foto: ARD)

¿CÓMO VER “LAUCHHAMMER: MUERTE EN LUSACIA”?

Los 6 episodios de “Lauchhammer: Muerte en Lusacia” estarán disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, podrás disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LAUCHHAMMER: MUERTE EN LUSACIA”?