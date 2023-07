La separación de Rauw Alejandro y Rosalía sorprendió a más de un seguidor de la pareja, principalmente debido a que se encontraban realizando los preparativos para su boda, la compra de una imponente mansión y los varios proyectos que iban a iniciar.

Debido a esto, usuarios en redes sociales compartieron varias teorías sobre las causas de la separación, siendo la presunta infidelidad de Rauw Alejandro con la modelo colombiana Valeria Duque la que mayor fuerza tomó.

En el hilo que acusaba a la celeb de Colombia también fue mencionada otra modelo, Laura Sánchez, quien recientemente denunció que su vida se ha visto afectada por la difusión del rumor y los ataques de usuarios.

El artista urbano y Rosalía se comprometieron luego de tres años (Foto: Rauw Alejandro / Instagram)

LOS CRUELES COMENTARIOS QUE RECIBE LAURA SÁNCHEZ

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 1,7 millones de seguidores, la modelo e influencer colombiana denunció que venía recibiendo ataques y comentarios denigrantes y desagradables a partir de su relación con el rumor que la indicaba como una de las causantes de la separación de Rauw Alejandro y Rosalía.

De acuerdo con la modelo, se dirigía en un auto cuando recibió la llamada de un número desconocido, y aunque indicó que no acostumbra a contestar, al creer que se trataba de una coordinación laboral, atendió, sin esperar que recibiría una propuesta indecente.

“‘Dije: Hola, ¿con quién hablo?’, y el hombre al otro lado respondió: ‘Con Mauricio’. Le pregunté: ‘¿De dónde me llamas?’, a lo que él respondió de manera seria ‘Solo quiero saber cuál es el valor de tus servicios’”, inició.

Sorprendida ante lo comentado, la colombiana indicó que revisó sus redes sociales y encontró que varios usuarios también habían hecho preguntas similares, mientras que otros la insultaban por su presunta relación en la polémica.

“Entiendo que fue mi decisión exponerme al público, y durante los últimos 12 años he ejercido mi carrera como modelo con profesionalismo, representando a Colombia y Medellín”, continuó. Para Sánchez, muchas de sus colegas enfrentan este tipo de situaciones por “ser mujeres independiente o simplemente mujeres bonitas”.

El comunicado de la modelo sobre los ataques que ha recibido en redes sociales (Foto: Laura Sánchez / Instagram)

LO QUE DIJO DE LA SEPARACIÓN DE RAUW ALEJANDRO Y ROSALÍA

En el comunicado, la modelo le restó importancia al caso que vienen protagonizando los artistas urbanos y solicitó no ser vinculada con estos, tal como ha ocurrido en los últimos días.

“Me vi involucrada en un show mediático generado por un chisme completamente falso, que resultó en acusaciones sin fundamentos hacia mí. A pesar de las circunstancias, no es mi estilo responder a tales chismes o acusaciones. Siempre me mantengo al margen y continúo con mi vida, trabajo y responsabilidades”, explicó de manera contundente.

En ese sentido, Sánchez apuntó a sus detractores que su “carrera va en una dirección completamente diferente a todas estas acusaciones y comentarios difamatorios que circulan”, pues busca destacar como modelo y no con polémicas en redes sociales.

Cabe destacar que, debido a los ataques en redes sociales, la modelo colombiana ha optado por restringir los comentarios en sus publicaciones, mientras que los antiguos tampoco se pueden ver.