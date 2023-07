Luego de casi tres años de relación, en los que presumían sus momentos más sentimentales en redes sociales, Rauw Alejandro y Rosalía terminaron su romance, cancelando sus proyectos de matrimonio y poniendo en suspenso el destino de la propiedad que adquirieron y sus proyectos.

Aunque ninguno se ha referido a la ruptura, las especulaciones entre los seguidores de los artistas de 30 años no han tardado en circular, siendo la más fuerte una presunta infidelidad del intérprete de “Te felicito”, quien, además, se fue de vacaciones con Shakira poco antes de terminar su relación con la catalana.

La teoría de la infidelidad, de hecho, también tiene “culpable”: la modelo Valeria Duque, cuyo nombre se volvió tendencia al ser señalada en un hilo de Twitter como la figura con la que el artista engañó a la “Motomami”.

Rosalía y Rauw Alejandro habían anunciado su compromiso en marzo de 2023 (Foto: Rosalía / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE VALERIA DUQUE

Nombre: Valeria Duque

Valeria Duque Apodo: Vale

Vale Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1992

22 de febrero de 1992 Lugar de nacimiento: Medellín, Antioquía

Medellín, Antioquía Edad: 31 años

31 años Nacionalidad: colombiana

colombiana Ocupación: comunicadora social, modelo y empresaria

comunicadora social, modelo y empresaria Hijos: 1 (Emilio)

1 (Emilio) Instagram: Valeriaduqueh/?hl=es

Valeriaduqueh/?hl=es TikTok: valeriaduqueh

2. ¿QUIÉN ES VALERIA DUQUE?

Valeria Duque es una periodista, influencer y modelo colombiana famosa por su participación en Desafío 2018: Súper Humanos y sus videos “fit” sobre nutrición y rutinas de ejercicios.

Del mismo modo, la antioqueña, que es madre de un niño, suele presumir su trabado físico y sus viajes a diversos destinos como Roma, Tulum, Los Ángeles, Nueva York, entre otros.

Valeria Duque cuenta con 1,3 millones de seguidores en redes sociales (Foto: valeriaduqueh / Instagram)

3. EL PASO DE VALERIA DUQUE POR “DESAFÍO”

En 2018, la modelo, que en aquel momento tenía 26 años, decidió probar suerte en televisión, uniéndose al elenco del programa de Caracol Televisión. Durante su paso, la modelo fue relacionada con James Rodríguez y con otro compañero de reality.

En el concurso, la modelo formó parte del equipo Antioqueños, hasta la semana 3, la última de su participación, cuando fue removida a los Cafeteros y, en la jornada 4 renunció a Playa Infierno.

Valeria Duque, en la parte inferior derecha, en su corto paso por "Desafío" (Foto: Caracol Televisión)

4. SU NOMBRE FUE TENDENCIA CON LA DEA

El hilo de Twitter que la vinculó con Rauw Alejandro incluyó la mención a la agencia antinarcóticos norteamericana y una seria acusación, aunque esta fue pasada por alto debido a la posibilidad de que sea la causante de la separación del artista urbano.

“Lo que mucha gente no sabes es que a punta de modelaje no pagan todos los viajes, los carros, etc... También trabajan con la DEA. Y no precisamente cogiendo traqueticos (narcotraficantes)”, acusó el hilo de Twitter.

Cabe destacar que, en realidad, se trata de un juego de palabras, pues con “trabajan con la DEA” se refiere a que lo hacen con “la de abajo”, haciendo referencia a sus partes íntimas.

La usuaria acusó a Valeria Duque de "trabajar con la DEA" (Foto: JulianagarciaEC / Twitter)

5. SU AMISTAD CON LAURA SÁNCHEZ

En los últimos años, Valeria Duque ha compartido su amistad con la también modelo Laura Sánchez, su mejor amiga y cómplice en varios proyectos, incluyendo su participación en “Desafío”. Incluso, en el hilo de Twitter que las relacionó con Rauw Alejandro, la también influencer fue mencionada.

“Las llamaré Lalita (Laura Sánchez) y Venita (Valeria Duque). Ellas son mejores amigas, comparten todo. Son bastante reconocidas. No solamente por ser modelos, sino porque participaron en realities, campañas de moda famosas, vídeos de reggeatoneros famosos, tienen marcas de ropa, etc.”, explica.

6. FOTOS DE VALERIA DUQUE EN INSTAGRAM

Valeria Duque tuvo un breve paso por televisión (Foto: valeriaduqueh / Instagram)

Valeria Duque ha sido duramente criticada por las acusaciones en su contra en redes sociales (Foto: valeriaduqueh / Instagram)