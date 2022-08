Rosalía es una de las artistas españolas más importantes e influyentes de la música urbana en la actualidad, llenando recintos gracias a su gira “Motomami 2022″ y logrando varios récords de reproducción gracias a sus pegajosos temas.

Del mismo modo, la intérprete de “Chicken Teriyaki”, “Despechá” y “Bizcochito” es muy popular en redes sociales, donde acumula más de 21 millones de seguidores, con quienes comparte sus proyectos y recibe muestras de afecto.

Ese mismo cariño también se refleja en sus conciertos, donde la celeb de España compartió un emotivo gesto hacia el público mexicano que la acompañó en sus presentaciones.

Rosalía completó sus presentaciones de la gira "Motomami" en México (Foto: Rosalía / Instagram)

LOS “DOCTOR SIMI” DE ROSALÍA

En una publicación en su cuenta de Instagram, Rosalia Vila Tobella, nombre real de la cantante, publicó un álbum que muestra los recuerdos que se llevó de México, donde completó presentaciones en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Entre los recuerdos que se observan está la bandera del país con el logo de su gira “Motomami” y una gran cantidad de peluches del “Doctor Simi”.

“México, gracias. Me voy con el corazón llenito (y la maleta de Simissssss). Os amo, gracias por ser tan generosos conmigo y cantároslo todo y ser tan Motomamisssssssss”, compartió la novia de Rauw Alejandro.

Cabe resaltar de que, en una presentación, mientras recibía varios modelos del curioso personaje, mencionó que le regalaron tanto que ya no los podía contar. “Ya no me van a caber en casa, ya, que no me van a caber más... Yo espero que me dejen pasar en la aduana de tantos que llevo”, señaló.

La cantante española presumió su colección del Doctor Simi (Foto: Rosalía / Instagram)

¿QUIÉN ES EL “DOCTOR SIMI” Y POR QUÉ LO LANZAN EN LOS CONCIERTOS?

El “Dr. Simi” se ha convertido en una figura muy popular en México en años recientes, principalmente tras la pandemia, probablemente al relacionarlo con la heroica labor del personal sanitario durante la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, este personaje es la imagen de “Farmacias Similares”, una cadena mexicana de tiendas de medicamentos que le pertenece al empresario Víctor González Torres.

Aunque ha cobrado notoriedad gracias a la publicación de “Rosalía”, el alegre médico ya ha estado presente en conciertos en México, como los de Lady Gaga o “The Killers”, amenaza con llegar a la presentación de Rammstein.