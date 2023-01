Luego de 36 años, Argentina volvió a coronarse como campeona del mundo en Qatar 2022 gracias al gran trabajo de Lionel Messi, que lideró a la albiceleste para que derrote por penales a Francia tras empatar 3-3 con triplete de Kylian Mbappé.

Con esto, la estrella del Paris Saint-Germain consiguió el único título que le faltaba, pues a los múltiples premios del Balón de Oro y los trofeos de la Copa América y Champions League le sumó la Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol.

Si bien el argentino ha logrado todo lo que se ha propuesto, no deja de hacer noticia, ya sea por su romántica relación con su esposa Antonela Roccuzzo o por los homenajes que sus fanáticos le rinden en redes sociales.

Lionel Messi celebró el campeonato de Argentina en su llegada al país (Foto: Tomás Cuesta / AFP)

LA BOMBILLA DE MATE DE MESSI QUE CAUSA FUROR

Hace unas horas, Lionel Messi publicó una foto en sus redes sociales, la cual no tardó en causar revuelo entre sus más de 416 millones de seguidores, pues lo muestra disfrutando de un mate en una bombilla particular.

No es sorpresa que el ex FC Barcelona sorprenda con sus stories, la mayoría enfocadas en su familia o sus actividades como deportista, pero la publicación temporal que realizó no solo impactó, sino que emocionó a sus fanáticos.

Y es que el mate es una bebida más que popular en Argentina y el volante demostró que pese a haber abandonado el país cuando tenía 13 años, este no salió de él, pues luce la importante tradición que aprendió en Rosario, la cual ni España ni Francia pudieron borrar.

Además de mostrar orgulloso cómo ceba el mate, “Lio” también cuenta con una colección de bombillas y termos para consumir la bebida, aunque hay una que es su favorita, pues cuenta con los nombres de Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos que tiene con Antonela Roccuzzo.

Si bien esta bombilla no es sorpresa, lo que sí causo impacto fue el complemento mundialista que le dio a su bebida, pues cuenta con el diseño grabado en alto relieve de tres estrellas y una Copa del Mundo, una clara referencia a los títulos que tiene el país en las competiciones FIFA.

El capitán de la selección argentina sorprendió con una bombilla de mate con diseños de la Copa del Mundo (Foto: Lionel Messi / Instagram)

¿DÓNDE CELEBRA MESSI LA COPA DEL MUNDO?

Si bien en la actualidad el futbolista argentino volvió a Francia para reincorporarse al PSG, pasó varias semanas en Rosario compartiendo con su familia y celebrando el título más importante en la historia del fútbol.

Luego de ser recibidos como héroes en Buenos Aires, el astro viajó en un helicóptero privado junto a Ángel di María hacia Rosario, mientras que Paulo Dybala, que también los acompañó, siguió rumbo a su natal Córdoba.

Fue en esta ciudad argentina que Lionel se internó en su lujosa mansión llamada “La Fortaleza” en el exclusivo barrio privado del Kentucky Club de Campo.