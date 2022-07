En los últimos años, el nombre de Livia Brito se ha colocado como uno de las actrices más importantes de la televisión mexicana gracias a sus papeles protagónicos en producciones como “La desalmada” y “Mujer de Nadie”.

Y aunque la última telenovela en la que participa no ha tenido la recepción que se esperaba, siendo superada por la repetición de “Abismo de Pasión”, nada parece opacar la felicidad de la actriz, quien recientemente celebró sus 36 años.

La cubana, quien recientemente ha finalizado grabaciones de “Mujer de Nadie”, se ha mostrado contenta con lo ocurrido, e incluso compartió en redes sociales cómo recibió su cumpleaños y todo lo que hizo en su fecha especial.

Livia Brito, la protagonista de “Mujer de nadie”, celebró sus 36 años (Foto: TelevisaUnivision)

EL CUMPLEAÑOS DE LIVIA BRITO

En su cuenta de Instagram, donde posee más de 7 millones de seguidores, la celeb de México compartió un video donde comentaba un poco de su cumpleaños y del cierre de grabaciones, así como mostrar su nuevo look.

“Me corté el cabello”, señala en el video, donde muestra que este luce más corto y ondeado. “Terminando la telenovela (Mujer de nadie), me fui a diseño de imagen, allá en Televisa, y me lo corté. Ya necesitaba un cambio”, explicó.

Aunque es de su agrado, la cubana indicó que le costaba adaptarse a su nuevo peinado, “Es ‘muy chino’, entonces se me hace ‘superrizado’ y más cuando estoy en la playa no le encuentro acomodo, pero me va a crecer, no importa”.

“Me siento bonita”, destacó Brito.

LA SORPRESA DEL NOVIO DE LIVIA BRITO

Además de su nuevo corte, la actriz compartió la sorpresa que le dio su novio Mariano, quien, además, es su entrenador personal.

En sus stories, la pareja de la actriz decoró la casa que comparten con pétalos de rosas y otras flores, además de incluir algunos detalles, como una banda con el mensaje “Te amo”.

En las imágenes también se ven los mariachis que Mariano le consiguió a la actriz por su cumpleaños.

Mariano Martínez sorprendió a su novia con tierna sorpresa (Foto: Livia Brito / Instagram)

La actriz reconoció que, aunque no estuvo con toda su familia, pasó un gran cumpleaños: “He estado haciendo cosas muy padre el día de hoy”, aseveró.

“Pero bueno, estoy con mi otra familia. Tengo una prima aquí que me está acompañando con su novio, está mi novio Mariano, que también lo amo muchísimo, y la estoy pasando superbién, muy, muy bien”, añadió.