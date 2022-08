Este viernes 12 de agosto, Televisa, a través de “Las estrellas” emitirá el último episodio de “Mujer de nadie”, lo cual fue confirmado por la propia protagonista, Livia Brito, en sus redes sociales.

Con esto, la actriz cubana, quien hace unas semanas celebró su cumpleaños, cierra una nueva producción en el papel principal, tras su paso en “La desalmada” y “La Piloto”.

Sin embargo, el trabajo de Brito en el rol protagónico junto a Marcus Ornellas, no ha caído bien en todo el público, quienes han criticado desde su interpretación hasta sus constantes polémicas de la prensa como uno de los motivos de las cifras que alcanzó la producción.

Livia Brito hace de Lucía Arizmendi Díaz en "Mujer de nadie", alguien que debe enfrentar muchas dificultades en su vida (Foto: Livia Brito / Instagram)

LIVIA BRITO EN “MUJER DE NADIE”

Como se recuerda, aunque “Mujer de Nadie” consiguió una gran audiencia, esto no la salvó de las críticas, pues la repetición de “Abismo de Pasión” la superó en rating en sus últimas semanas, mientras que “Corazón Guerrero”, otra telenovela de la misma televisora, se acercó a sus números sin estar en el estelar.

Ante las críticas, la cubana señaló en una conversación con Milenio que se siente satisfecha de su interpretación y el mensaje que posee la telenovela, que también se transmite en Estados Unidos.

“Son un espejo de lo que pasa en la vida real y, justamente, ya vemos mujeres que tienen empresas, empoderadas, madres solteras que trabajan y llevan a sus hijos a la escuela, los ayudan, los sacan adelante. No necesitan de nadie, necesariamente no es así. Si tienen una pareja, bien, si están solas, también”, aseguró Brito.

Del mismo modo, destacó el giro que están tomando las telenovelas para retratar la diversidad de las personas.

“Eso es lo que está pasando en las telenovelas, nos estamos damos cuenta de cómo salir de una relación tóxica, de lo que pasa en una situación de trabajo, del bullying y cómo salir de ahí, porque a veces estamos dentro y no nos damos cuenta”, señaló.

Livia Brito es protagonista de la telenovela de TelevisaUnivision (Mujer de Nadie / Facebook)

Sobre su trabajo, la cubana restó importancia a las críticas y aseguró de que confía más en la opinión de sus padres para calificar su desempeño frente a cámaras.

“Al público le está encantando la telenovela, pero tengo otra forma que tengo de medir cómo le está yendo a la telenovela son mis papás. Son muy honestos conmigo, cuando algo no les gusta, de verdad, termina el capítulo y me dicen ‘oye, mi amor, la verdad no me gustó' y esta telenovela, capítulo tras capítulo, me mandan mensajes, les encanta lo que ven”, confesó.

Con esto, la novia de Mariano Martínez echó por tierra los comentarios sobre su rol en el melodrama.

“Les gusta la forma de cómo he llevado al personaje, toda la trama de la telenovela, los demás actores, todo. Estoy muy feliz por ese lado porque mis papás son un medidor de si lo estoy haciendo bien o mal”, aclaró.