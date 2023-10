No cabe duda de que las influencers Lizbeth Rodríguez y Celia Lora son una de las parejas más controvertidas del panorama latino y el mundo del internet. Sin embargo, muy pocos sabían del acuerdo que la expresentadora de Badabun y la heredera de Alex Lora poseen en su relación amorosa.

Si hablamos de escándalos y polémicas, resulta inevitable pensar en Lizbeth Rodríguez y Celia Lora. Tanto la actriz como la hija de Alex Lora han demostrado su amor a los cuatro vientos, a pesar de los prejuicios y las críticas de sus fanáticos en redes sociales por la diferencia de edad que hay entre ellas.

En esa línea, fue la también exconductora de Badabun en diálogo con la revista TVNotas quien se encargó de confirmar su relación con la hija del cantante Alex Lora mientras daba cuenta de algunos detalles de su orientación sexual.

Celia Lora es la hija del legendario rockero Alex Lora (Foto: Celia Lora / Facebook)

De hecho, fue Rodríguez, de 29 años, quien indicó que su sintió “amor a primera vista” al ver a Celia Lora. Eso sí, y pese a que la heredera del intérprete de “Pobre soñador” es 10 años mayor que la youtuber mexicana, se nota una gran complicidad entre ambas cada vez que aparecen ante cámaras.

¿CUÁL ES EL ACUERDO QUE EXISTE ENTRE LIZBETH RODRÍGUEZ Y CELIA LORA?

Luego de confirmar su romance con Celia, la nacida en Tijuana indicó que no es de las personas que les gusta ponerles etiquetas a sus relaciones. Por ello, aclaró que su compromiso con la hija de Alex Lora tiene un acuerdo de libertad total.

“Si queremos estar con un hombre, se puede”, manifestó en su publicación la influencer, donde además dio detalles de cómo se dio cuenta de su identidad sexual.

Rodríguez, quien es madre del pequeño Eros, explicó que identificó su atracción por las mujeres desde que era una adolescente, aunque al principio no “se daba cuenta” de ello.

Celia Lora y Lizbeth Rodríguez son una de las parejas del momento (Foto: Lizbeth Rodríguez / Instagram)

“Desde la secundaria sabía que me gustaban las mujeres, pero no me daba cuenta. Con el paso del tiempo analicé que a veces andaba.... Me costó trabajo aceptarlo”, manifestó la creadora de contenido de internet.

GRITAN SU AMOR A LOS 4 VIENTOS: ASÍ MANIFIESTAN SU AMOR LAS JÓVENES

La parejita parece querer gritar su amor a los cuatro vientos, o al menos eso parece luego de las últimas fotografías subidas en las cuentas de Instagram de cada una de ellas.

Mientras Lizbeth usa un vestido de encaje, la hija de Alex Lora apenas porta un delgado bikini en tonalidades azules ante la cámara. Sin duda, una de las parejas más controvertidas del momento.

LA VEZ QUE LIZBETH RODRÍGUEZ “PRESUMIÓ” A ALEX LORA EN REDES

Las noticias alrededor de un romance entre Lizbeth Rodríguez y Celia Lora empezaron a circular por redes sociales desde inicios de octubre, precisamente, cuando la presentadora le rindió un tributo al reconocido Alex Lora en sus redes sociales.

Aprovechando sus 55 años de trayectoria musical, la conocida “Caza infieles” le dedicó un post en donde llamaba “suegro” a José Alejandro Lora Serna, nombre real del rockero, a la par que confesaba su amor a los cuatro vientos a Celia.

“Celebrando los 55 años de carrera de mi suegro. Una leyenda viviente del Rock. Qué honor haber tenido la oportunidad de presenciar en vivo a tremendos artistas. Pd. Te amo mi amor Celia Lora”, indicó en aquel post la tijuanense de 29 años de edad.

MÁS INFORMACIÓN DE CELIA LORA Y PABLO MONTERO:

¿QUÉ PASÓ ENTRE CELIA LORA Y PABLO MONTERO?

Además de las peleas con Manelik González, que terminaron por alejarlas, Celia Lora también inició una rivalidad con Pablo Montero, protagonizando una dura pelea que se extendió por varios minutos sin que sus compañeros interviniesen.

Si bien el incidente no pasó a mayores, la influencer no lo dejó pasar, disparando contra el protagonista de “El último rey” una vez que terminó la temporada de “La casa de los famosos”. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.

ASÍ REACCIONÓ CELIA LORA A LA SALIDA DE KARIME DE “ACAPULCO SHORE”

Después de una larga década, Karime Pindter, a quien se le conoce cariñosamente como “La Matrioshka”, ha anunciado su despedida del programa de MTV, una noticia que ha dejado atónitos tanto a sus compañeros como a los fervientes seguidores del programa, ya que es considerada una de las figuras icónicas del mismo.

En respuesta a esta noticia, Celia, quien compartió varias temporadas con esta carismática influencer, ha expresado que, a pesar de su retirada, confía en que Karime brillará en cualquier proyecto en el que se involucre.

“Es raro, pero va a ser padre porque es una combinación de cosas y eso va a ser padre, bonito, es un principio de otra cosa para ella y un final para una generación de lo que es Acapulco Shore. Es un comienzo nuevo para ella, cosas padres que yo sé que tiene y le va a ir muy bien porque es única, llegó de otro planeta. Las cosas que dice y hace, esas ocurrencias que no sé de dónde saca, entonces yo sé que le va a ir muy bien y esto es apenas el despegar”, indicó Lora.

¿QUÉ FUE LO QUE OCURRIÓ CON CELIA LORA DURANTE SU ESTADÍA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

La hija del rockero se pronunció a fines de agosto del 2021 donde señaló que la producción del programa de Telemundo entró a su domicilio sin su consentimiento. Además, sostuvo que le han pedido ocultar sus tatuajes y cambiar de ropa. Agregó que los abogados de la cadena televisiva le pidieron que no usara una playera de las Tortugas Ninja, pero ella refiere que en ningún momento la producción le indicó eso, pero ello no fue lo peor de todo. CONOCE MÁS AQUÍ.

