Si bien ahora vive un presente maravilloso junto a su pareja Alex Hoyer, parece que no todo siempre fue así para la mexicana Danna Paola. Y es que, la artista de 28 años se animó a relatar, para conocimiento de sus seguidores, los malos momentos que vivió años atrás cuando confió en amores del pasado. La cantante dejó impactado a más de un fanático suyo.

El podcast ‘Escuela de Nada’, el cual conducen Leo Rojas, Chris Andrade y Nacho Redondo, fue el cargado de dar a conocer parte de la vida amorosa de la intérprete de ‘Mala Fama’. Y es que, en uno de sus últimos episodios estuvieron presentes Danna Paola y Alex Hoyer para revelar algunos puntos como pareja.

No la pasó muy bien

En el dialogo que tuvieron estas dos celebridades con los entrevistadores se tocaron muchos temas, tales como personales y profesionales; sin embargo, el que llamó más la atención de la gente fue el que relacionó el pasado amoroso de Danna Paola, el cual hablaba de las constantes infidelidades que sufrió la mexicana por parte de sus antiguos enamorados.

Danna confesó que en su pasado siempre estuvo involucrada con personas machistas que lo único que buscaban era jugar con ella al punto de cambiar toda su percepción. Además, confesó que en más de una oportunidad fue víctima de engaños, los cuales llegó a entender que eran por su culpa, considerando que tener una personalidad tóxica traía como consecuencia la traición.

“Me han tocado hombres súper machistas en mi vida, a mí me fueron infiel muchas veces y era algo que yo creía que era súper normal. Yo me echaba mucho la culpa, pensaba: ‘Es que yo soy bien tóxica, claro, pero a mí me ama, entonces si sale con más no importa”, aseguró ella en esta conversación.

Nada comparado a Hoyer

Por otro lado, también se tomó un momento para asegurar que, cuando alguien realmente ama a la otra persona no está pensando en ser infiel. “Cuando estás en una relación no te pasa ni por aquí ser infiel, al final es la decisión de tirar todo a la borda por un rato de placer y por pasártelo bien”, confesó para luego manifestar estar en una sintonía de armonía con Alex Hoyer.

