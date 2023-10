Desde que empezó la segunda temporada de “Loki”, el 5 de octubre de 2023, los fanáticos de la serie de Marvel y Disney Plus esperan con ansias el reencuentro del Dios del engaño (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino), lo que finalmente sucedió en el segundo episodio.

En ‘Breaking Brad’ (2x02), segundo capítulo de la nueva entrega de la ficción creada por Michael Waldron, Loki y Mobius (Owen Wilson) no se detienen ante nada para encontrar a Sylvie, mientras la TVA está al borde de un colapso temporal. No obstante, el reencuentro no resulta como esperaban.

¿CÓMO FUE EL REENCUENTRO DE LOKI Y SYLVIE?

Loki y Sylvie se vuelven a ver gracias a que Hunter X-05 envía al dios del engaño a Mobius a Oklahoma a la línea temporal ramificada, en 1982. Aunque se trata de un momento incómodo, Loki se queda para averiguar por qué quiere descubrir la razón por la que vio a una versión futura de Sylvie, que ahora trabaja en un McDonald’s, en un ascensor de la TVA.

Pero Sylvie le aclara que a pesar de que le gustaría ver la TVA arder hasta los cimientos, no quiere volver a ese lugar, ya que es feliz en su nueva vida. Sin embargo, ve lo que está pasando a través del Cazador X-05: el General Dox (Kate Dickie) reclutando innumerables cazadores para eliminar las ramas que se han ido bifurcando de la Línea de Tiempo Sagrada desde que Sylvie apuñaló a El que permanece, decide regresar a la TVA con Loki, Mobius y Hunter X-05.

Aunque Dox es detenida, docenas de líneas de tiempo ramificadas comienzan a desaparecer, así que Sylvie les recuerda que la TVA sigue siendo el problema y regresa a Oklahoma de 1982. No obstante, parece melancólica mientras sostiene el TemPad de El que permanece.

Sylvie (Sophia Di Martino) trabaja en McDonald's en la temporada 2 de "Loki" (Foto: Disney Plus/ Marvel)

¿AÚN EXISTE UNA CONEXIÓN ENTRE LOKI Y SYLVIE?

En conversación con TVLine, el productor ejecutivo Kevin Wright, dijo que sus “sentimientos reales” y su “conexión real” no faltarán por completo en los episodios restantes de la temporada 2 de “Loki”.

“Si los miras a los dos, hay un enorme crecimiento en cada uno de ellos como personajes, y ese crecimiento sólo se produjo porque se encontraron y se convirtieron en las mejores versiones de sí mismos”, indicó Wright.

“Pero no creo que puedas superar sus defectos fatales al comenzar esta temporada: ella no puede confiar y él no es digno de confianza. Ese es el núcleo de esto, y gran parte de esta temporada se trata de superarlo”.