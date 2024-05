Los fanáticos de “El señor de los anillos” están de suerte. Tras la estupenda trilogía original de Peter Jackson y las tres películas de “The Hobbit”, Warner Bros. ha confirmado que el fantástico universo creado por J. R. R. Tolkien regresa a la pantalla grande. Resulta que el estudio ya tiene una fecha tentativa de estreno de “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, un proyecto dirigido por emblemático actor Andy Serkis. Pero, ¿qué más se sabe sobre el filme? Pues, te recomiendo seguir adelante con la lectura de esta nota.

Vale precisar que Serkis es el artista que ha interpretado al memorable Gollum desde la trilogía que inició con “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” (2001).

Así, se convirtió en una leyenda al momento de referirnos a intérpretes destacados en la captura de movimientos... pues sabemos que personajes como Gollum -o César de “El planeta de los simios”- no habrían sido lo mismo sin él.

Andy Serkis es conocido por interpretar a varios personajes a través de la técnica de captura de movimiento (Foto: AFP)

EL ANUNCIO DE “LORD OF THE RINGS: THE HUNT FOR GOLLUM”

El 9 de mayo del 2024, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, reveló que una nueva serie de películas sobre “El señor de los anillos” se encuentra en las primeras fases de desarrollo del guion.

En ese sentido, el ejecutivo señaló que la primera cinta de la saga se lanzaría en el año 2026 y se compone, como mínimo, de dos filmes.

“Vamos a centrarnos de verdad en las franquicias (...) Aún tenemos derecho a hacer películas de ‘El Señor de los Anillos’. Son las cintas que tienen marcas que son entendidas y amadas en todo el mundo”, aseguró.

¿DE QUÉ TRATARÍA “LORD OF THE RINGS: THE HUNT FOR GOLLUM”?

Hasta el momento, no hay una sinopsis oficial de “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” (en español: “El Señor de los Anillos: La caza de Gollum”). Sin embargo, es evidente que tiene como protagonista al personaje interpretado por Andy Serkis. Asimismo, se especula que narrará una historia que aún no ha sido contada en la franquicia.

“Ha llegado el momento una vez más de aventurarme en lo desconocido con mis queridos amigos, los extraordinarios e incomparables guardianes de la Tierra Media: Peter (Jackson), Fran (Walsh) y Philippa (Boyens). Con Mike y Pam, y el equipo de Warner Bros en la búsqueda también, junto a WETA y nuestra familia de cineastas en Nueva Zelanda, todo es demasiado delicioso...”, señaló el actor.

Se esperan más detalles de la trama con el avance de la etapa de producción.

¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DETRÁS DE “LORD OF THE RINGS: THE HUNT FOR GOLLUM”?

Además de Serkis en la dirección y el papel protagónico, se sabe que Peter Jackson asume el rol de productor al lado sus usuales colaboradores Fran Walsh y Philippa Boyens.

Estos dos últimos también están a cargo del guion junto a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

En un comunicado conjunto, Jackson, Walsh y Boyens señalaron: “Es un honor y un privilegio viajar de nuevo a la Tierra Media con nuestro buen amigo Andy Serkis, quien tiene asuntos pendientes con ese apestoso: ¡Gollum! Como fans de toda la vida de la vasta mitología del profesor Tolkien, ¡estamos orgullosos de trabajar con Mike De Luca, Pam Abdy y todo el equipo de Warner Bros. en otra aventura épica!”.

Cabe resaltar que la cinta cuenta con la producción ejecutiva de Ken Kamins, Jonathan Cavendish y Andy Serkis de The Imaginarium.

LA PELÍCULA ANIMADA DE “LORD OF THE RINGS

Más allá de “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, Warner Bros. ha programado el lanzamiento de “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” para diciembre del 2024.

Esta película animada explora la “historia no contada” del Abismo de Helm, cientos de años antes de la mítica batalla, y de su fundador, Helm Hammerhand, Rey de Rohan.