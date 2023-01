Tras haber superado el cáncer en 2016, la actriz Lorena Meritano selló su victoria sobre la enfermedad con unos hermosos tatuajes en los pechos. La recordada Dínora Rosales de “Pasión de gavilanes” compartió el arte con el que pone fin el largo proceso de su lucha.

La actriz argentina superó el cáncer en septiembre de 2016, luego de haber pasado más de 10 veces por el quirófano, donde le extirparon ambos senos, gánglios y los ovarios. Recibió, además, 16 quimioterapias, que la dejaron sin cabello. En el camino perdió mucho peso, su trabajo, pero también supo fortalecerse.

¿CÓMO SON LOS TATUAJES QUE SE HIZO LORENA MERITANO EN LAS CICATRICES QUE LE DEJÓ EL CÁNCER?

La actriz Lorena Meritano compartió los tatuajes que se hizo en los pechos como parte de un proceso de sanación que ha ido viviendo a lo largo de los años después de que lograra vencer el cáncer de mama que padeció hasta 2016.

La actriz tatuó las cicatrices que aún quedaban en sus pechos tras las operaciones a las que se vio sometida. Aunque dijo estar feliz por los resultados, reveló su fastidio por no poder lucir el tatuaje de sus sueños y tener que tapar con cintas sus areolas mamarias.

“Seguí mi vida y esas inmensas cicatrices que atravesaban mi torso no terminaban de gustarme y un día viendo un artículo de un oncólogo muy prestigioso vi imágenes de muchas mujeres y hombres que tatuaban sus cicatrices y la sonrisa se les volvía más grande. Nadie que no lo haya vivido puede comprenderlo, tampoco quiero que lo hagan y mucho menos lo juzguen o critiquen”, escribió en su cuenta de Instagram.

Para hacerse los tatuajes contó con supervisión profesional y, pese al dolor, la felicidad ha sido inmensa. “Bajo supervisión médica y habiendo elegido un lugar serio, profesional y con materiales veganos acudí a mi cita con juli.Con ella terminamos de definir el tattoo, yo quería flores y mariposas donde hubo dolor, mutilación, miedo, llanto y pérdidas. No voy a decir que no me dolió, pero mi umbral del dolor es inmenso después de tanto y la felicidad fue mucho más grande”, añadió la actriz.

Meritano detalló que esto ocurrió hace algunos años. “Allá fui y salí con mis areolas tatuadas, 2018 fue el año, estaba tan emocionada que cuesta describirlo”. Seguido, menciona, que más detalles cuenta en su libro Sobreviviente.

Lorena Meritano compartió sus tatuajes como símbolo de haber superado su batalla contra el cáncer (Foto: Lorena Meritano /Instagram)

¿CUÁNDO LE DIAGNOSTICARON CÁNCER A LORENA MERITANO?

Lorena Meritano fue diagnosticada en 2014, cuando fue a realizarse chequeo general de forma preventiva, como todos los años. En ese entonces, estaba siguiendo un tratamiento in vitro con su entonces pareja Ernesto Calzadilla.

Contó que, tras regresar de Bogotá, ella había detectado una bolita mientras se realizaba un autoexamen, por lo que decidió actuar de inmediato e ir a un especialista, quien le dio la noticia: tenía cáncer de mama.

“Ahí comenzó todo este proceso en el cual llevo varios años y espero continuar muchos años más, si Dios quiere”, dijo en una entrevista AARP en español en noviembre de 2018.