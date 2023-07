El 20 de julio se celebró una nueva edición de los Premios Juventud y si bien los artistas del género urbano fueron los grandes protagonistas de la jornada, no fueron los únicos, pues sus vástagos también acabaron llevándose los reflectores. Mira qué hijos de los famosos brillaron con luz propia en la ceremonia realizada en Puerto Rico.

La gala número 20 de esta prestigiosa premiación a los mejores exponentes de la música y el arte latinos tuvo con principal ganadora a Shakira. La cantante colombiana arrasó con los premios: se llevó 8 premaciones, además del premio a Agente de Cambio.

Sin embargo, no fue el único miembro de su familia que se robó las miradas; sus retoños, Milan y Sasha captaron la atención de los presentes y los televidentes. Conoce a continuación cómo ellos y otros hijos de estrellas fueron los inesperados protagonistas de la noche portorriqueña.

LOS HIJOS DE LAS ESTRELLAS QUE SE ROBARON EL SHOW EN LOS “PREMIOS JUVENTUD 2023″

Milan y Sasha, hijos de Shakira

Milan y Sasha Piqué Mebarak acudieron con su progenitora a la gala y en más de una ocasión fueron captados por las cámaras y flashes.

Ya sea cuando se animaron a bailar durante la presentación de Toño Rosario y Los hermanos Rosario o cuando su mamá les dedicó unas palabras después de ser reconocida como Agente de Cambio o cuando ayudaron a su “mami” a recoger los 9 premios en total que se llevó.

“Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un Agente del Cambio no tienen que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político, ni siquiera ocupar un lugar de poder, ni ser famoso, ni rico”, dijo la barranquillera en su discurso.

“Para ser Agente de Cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal, solo hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario. Eso es poder. Y ustedes, la juventud, tienen ese poder”, agregó.

Matteo, hijo de Alejandra Espinoza

El hijo mayor de la actriz Alejandra Espinoza y su esposo Aníbal Marrero, Matteo, tuvo una participación más estelar e hizo su aparición en el escenario de Premios Juventud para otorgarle a su mamá el galardón especial a Premio Ídolo de la Juventud.

Acompañado de los integrantes de CNCO, el menor de 8 años -quien se lució en la alfombra roja al caminar junto a su madre- tomó el micrófono para dedicarle unas palabras a su mamá antes de hacerle entrega de la estatuilla.

“Mami, te amo y te admiro, y te felicito porque ahora eres una ídola de la juventud”, indicó Matteo, mientras Espinoza derramaba lágrimas de felicidad.

Chiquis, Jenicka, Jacqie y Johnny; hijos de Jenni Rivera

Chiquis, Jenicka, Jacqie y Johnny, cuatro de los hijos de Rivera estuvieron presentes en los Premios Juventud. Si bien Chiquis desfiló sola por la alfombra roja y Jenicka, Jacqie y Johnny sí lo hicieron en conjunto, se juntaron durante la ceremonia de premiación.

Chiquis, Jenicka y Jacqie le brindaron un homenaje a su fallecida madre al interpretar la canción “Pedacito de mí”.

“Fue un gran honor y momento superemotivo poder compartir el escenario con mis bellas y talentosas hermanas. Una canción que le escribió nuestra madre Jenni Rivera al bebé de la familia, Johnny”, escribió después Chiquis en Instagram.

Lina Teresa, hija de Lili Estefan

La hija de la presentadora Lili Estefan, conductora de “El gordo y la flaca”, jaló miradas y halagos durante la alfombra roja de la gala, luciendo un vestido corto plateado de un solo hombro, creación de Maki Palmata.