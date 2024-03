Los premios Oscar son, por lejos, el galardón más importante que se entrega en la industria del cine y no cualquiera tiene el privilegio de conseguir uno, pues hay que batallar y ponerse por encima de otros que también sueñan con obtener la estatuilla en cada una de las categorías. Si bien la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas suele celebrar a películas hechas en su mayoría en Estados Unidos, también ha habido espacio para algunos “extranjeros”, por así decirlo, que han levantado el trofeo, en especial de origen latinoamericano, quienes se convirtieron en el orgullo de sus naciones.

A lo largo de la historia de estos premios, que en este 2024 realiza su 96° edición, no son pocos los latinos que han tenido el lujo de llevarse a casa uno de los premios. Es más, tampoco son de un solo país, aunque si hay uno que, haciendo una lista, se quedaría en el primer lugar y por mucho. Se trata de México, país que ha visto la mayor cantidad de estatuillas ganadas. Si esta información te interesa tanto a como a mí, no dudes en continuar leyendo el articulo, ya que ahora descubriremos quienes son los que han vencido, de acuerdo con una nota publicada por AS.

LOS LATINOS QUE HAN GANADO ALGÚN OSCAR

México

1. Alejandro González Iñarritu

2015 - Mejor Película por “Birdman’”.

2015 - Mejor Director por “Birdman”.

2015 - Mejor guion original por “Birdman”.

2016 - Mejor Director por “The Revenant”.

2018 - Oscar por logros especiales - “Flesh and Sand”.

2. Alfonso Cuarón

2014 - Mejor Director por “Gravity”.

2014 - Mejor edición por “Gravity”.

2019 - Mejor Director por “Roma”.

2019 - Mejor cinematografía por “Roma”.

2019 - Mejor película en idioma no inglés por “Roma”.

Alfonso Cuarón recibiendo el premio a Mejor cinematografía por "Roma"

3. Anthony Quinn

1953 - Mejor actor de reparto - ‘Viva Zapata!’.

1957 - Mejor actor de reparto - ‘Lust for Life’.

3. Beatrice De Alba

2003 - Mejor maquillaje por “Frida”.

4. Brigitte Broch

2002 - Mejor diseño de producción - ‘Moulin Rouge!’.

5. Carlos Cortés

2021 - Mejor mezcla de sonido por “Sound of Metal”.

6. Edward Carrere

1968 - Mejor diseño de producción por “Camelot”.

7. Emile Kuri

1943 - Mejor diseño de producción por “The Heiress”.

1955 - Mejor diseño de producción por “20,000 Leagues Under the Sea”.

8. Emmanuel Lubezki

2014 - Mejor cinematografía por “Gravity”.

2015 - Mejor cinematografía por “Birdman”.

2016 - Mejor cinematografía por “The Revenant”.

9. Eugenio Caballero

2007 - Mejor diseño de producción por “Laberinto del Fauno”.

10. Guillermo del Toro

2018 - Mejor Película por “The Shape of Water”.

2018 - Mejor Director - ‘The Shape of Water’.

2023 - Mejor película de animación - ‘Pinocchio’.

Guillermo del Toro en el Oscar 2018, cuando ganó dos premios por “The Shape of Water”

11. Guillermo Navarro

2007 - Mejor cinematografía por “El laberinto del fauno”.

12. Jaime Baksht

2021 - Mejor mezcla de sonido por “Sound of Metal”

13. Lupita Nyong’o (México / Kenia)

2014 - Mejor actriz de reparto por “12 Years a Slave”

Lupita Nyong’o ganó en el 2014 el premio a Mejor actriz de reparto

14. Manuel Arango

1972 - Mejor Cortometraje Documental por “Sentinels of Silence”.

1972 - Mejor cortometraje Live Action por “Sentinels of Silence”.

15. Yvett Merino (productora)

2022 - Mejor película animada por “Encanto”.

16. Michelle Couttolenc

2021 - Mejor mezcla de sonido por “Sound of Metal”.

Puerto Rico

1. Benicio del Toro

2001 - Mejor actor de reparto por “Traffic”.

2. José Ferrer

1951 - Mejor Actor por “Cyrano de Bergerac”.

3. Rita Moreno

1962 - Mejor actriz de reparto por “West Side Story”.

Argentina

1. Armando Bó

2015 - Mejor guion original por “Birdman”.

2. Eugenio Zanetti

1996 - Mejor diseño de producción por “Restoration”.

3. Gustavo Santaolalla

2006 - Mejor banda sonora por Brokeback Mountain”.

2007 - Mejor banda sonora - “Babel”.

4. Juan José Campanella

2010 - Mejor película en idioma no inglés por “El secreto de sus ojos”.

5. Lalo Schifrin

2019 - Oscar honorífico por su trayectoria profesional.

6. Luis Bacalov

1996 - Mejor banda sonora dramática por “Il Postino”.

7. Luis Puenzo

1986 - Mejor película en idioma no inglés por “La historia oficial”.

8. Nicolás Giacobone

2015 - Mejor guion original por “Birdman”.

9. Nicolás Schmerkin

2010 - Mejor cortometraje animado por “Logorama”.

Chile

1. Claudio Miranda

2013 - Mejor cinematografía por “Life of Pi”.

2. Gabriel Osorio Vargas

2016 - Mejor cortometraje animado por “Bear Story”.

3. Pato Escala Pierart

2016 - Mejor cortometraje animado por “Bear Story”.

4. Sebastián Lelio

2018 - Mejor película en idioma no inglés por “Una mujer fantástica”.

Cuba

1. Phil Lord (Nacido en Miami, Florida de madre cubana)

2019 - Mejor película animada por “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

El Salvador

1. André Gutffreund

1977 - Mejor cortometraje Live Action por “In the Region of Ice”.

Uruguay

1. Jorge Drexler

2005 - Mejor canción original por “Al otro lado del río” de la película “Diarios de motocicleta”.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS PREMIOS OSCARS 2024?

La 96.ª edición de los Premios Óscar está programada para llevarse a cabo el domingo 10 de marzo del 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.