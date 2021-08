Después de que Serkan y Eda se encuentran en la puerta en el anterior episodio de la segunda temporada de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapım” en su idioma original), en el octavo capítulo pasan la noche juntos y vuelven a ser una pareja. Al parecer que la jueza les ordenara vivir bajo el mismo techo ayudó en su reconciliación.

El arquitecto y la florista hablan sobre los planes a futuro para su familia y se comprometen a luchar para que su relación funcione. Luego de varios momentos románticos, la pareja decide contarles a sus familias, quienes se alegran por la noticia, pero no se sorprenden.

Por su parte, Serkan no quiere perder más tiempo y decide proponerle matrimonio, una vez más, a Eda. El empresario contacta a Melo para pedirle ayuda y discreción, pero la hermana de la florista no puede con la emoción y les cuenta a todos.

LA BODA DE EDA Y SERKAN

Después de algunas complicaciones y confusiones, Serkan se pone de rodillas frente a Eda y le pide que se convierta en su esposa en el octavo episodio de la segunda temporada de “Love Is in the Air”.

Por su puesto, ella no puede ocultar su emoción y acepta sin dudarlo, además, le asegura que se casaría con él en ese preciso instante, y precisamente eso es lo que sucede, ya que Serkan había organizado su boda. La encargada de guiarlos a la ceremonia es Kiraz, quien está encantada con la boda de sus padres.

SERKAN DESCUBRE QUE KEMAL ES SU VERDADERO PADRE

En otro momento de este episodio de “Love Is in the Air”, Aydan por fin decide confesarle a Serkan que Kemal es su verdadero padre, sin embargo, prefiere no hacerlo frente a frente y envía un mensaje de voz. Eda lo escucha, lo borra y la obliga a contárselo.

Aydan se reúne con Serkan y Kemal para explicarle cómo ocurrieron las cosas años atrás. Tras la gran revelación, el arquitecto no quiere saber nada de su verdadero padre, quien ha empezado a acercarse a Kiraz.

