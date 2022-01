La telenovela “Love Is in the Air” que ha conquistado a miles de personas tanto en Turquía como en España, ahora se prepara para llegar a un nuevo territorio y continuar arrasando en el rating. Chile es el país que ha comprado los derechos de transmisión de la producción otomana considerada como una de las más aclamadas por el público.

“Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original) es protagonizada por la actriz Hande Erçel quien interpreta a Eda Yildiz y Kerem Bürsin, en el papel de Serkan Bolat, quienes vivirán diversas experiencias poniendo por encima de todo su relación sentimental.

El amor en la ficción de los protagonistas de "Love is in the air" se hizo realidad y traspasó las pantallas para deleite de los televidentes (Foto: Hande Erçel / Instagram)

La historia gira en torno a una propuesta que Serkan le hace a Eda de que se haga pasar por su prometida solo para darle el gusto a sus familiares, sin pensar que esto iría más allá y el amor entre ambos se volvería más fuerte.

El drama otomano no solamente conquistó Turquía donde tiene a miles de fanáticos, sino que también arrasó en España. Ahora, “Love Is in the Air” se verá en las pantallas chilenas y desde ya viene generando gran expectativa.

LA TELENOVELA “LOVE IS IN THE AIR” LLEGA A CHILE

Luego de haber triunfado en Turquía, España y en otros países, así como en las distintas plataformas de streaming, la telenovela “Love Is in the Air” llegará a Chile con el mismo objetivo de conquistar a la teleaudiencia con cada uno de sus capítulos.

La historia de Eda y Serkan se ha convertido en una de las más exitosas de los últimos tiempos. A esto se debe añadir que en las redes sociales los fanáticos de este drama otomano la han convertido en la principal por encima del resto de producciones.

En Chile se podrá ver a través del canal Mega, según informó el medio de comunicación BioBioChile.

El actor Kerem Bürsin interpreta a Serkan en la telenovela Love Is in the Air. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LOVE IS IN THE AIR” EN CHILE?

Si bien se ha conocido que Chile será uno de los primeros países de América del Sur que en este 2022 podrá transmitir “Love Is in the Air”, lo que aún mantiene en expectativa a los fanáticos de las producciones turcas es saber la fecha de estreno.

Cabe indicar que por ahora se desconoce la fecha exacta del estreno de este drama otomano en el mencionado país.

Hande Erçel es una actriz y modelo turca nacida el 24 de noviembre de 1993 (Foto: Hande Erçel / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Love Is in the Air” relata la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia.

Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.

Love Is in the Air está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin quienes se han convertido en dos actores muy famosos. (Foto: MF Yapim)

LOS PAÍSES A LOS QUE LLEGARÁ “LOVE IS IN THE AIR”

Según ha dado a conocer el medio turco Televizyon Gazetesi, “Love Is in the Air” será emitida en Estados Unidos a través del canal Telemundo. Tras su llegada al país norteamericano, la telenovela turca también podrá ser vista en Chile, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Perú y Puerto Rico, pues estos se han hecho con los derechos de la producción.

