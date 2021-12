Una de las parejas turcas que se ha ganado el cariño de miles de fanáticos de las producciones otomanas es la que conforman el actor Kerem Bürsin y la actriz Hande Ercel, famosos por haber protagonizado la telenovela “Love Is in the Air”. La relación que inició en los sets de grabación se fortaleció en la vida real.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce si Kerem Bürsin desea convertirse en padre

Sin embargo, un hecho que ha llamado la atención de los aficionados de las telenovelas otomanas son los rumores de una posible separación entre los protagonistas de “Love Is in the Air”. Hecho que ha encendido las alarmas de todos.

Cabe indicar que Kerem Bürsin y Hande Erçel se han convertido en los actores de moda dentro y fuera de Turquía con “Love Is in the Air”. En este drama Kerem Bürsin interpreta a Serkan y Hande Erçel encarna a Eda.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin desairaron a los premios Altın Kelebek

Los actores de "Love is in the air" disfrutan su amor sin temor a nada ni nadie y menos al qué dirán (Foto: MF Yapım)

Pero fue en abril del 2021 cuando la pareja oficializó su relación luego de haber sido vistos juntos de vacaciones en Maldivas. Luego de ello, los fanáticos de la pareja han estado muy pendientes de todos los planes que tiene la pareja en el ámbito personal y también en el plano profesional en el mundo de la actuación.

QUÉ DIJO KEREM BÜRSIN CUANDO SE LE PREGUNTÓ SI HABÍA TERMINADO CON HANDE ERCEL

Si bien durante los últimos meses los actores han demostrado que su relación sentimental va muy bien, muchos rumores se han oído sobre una posible separación de la pareja. Ante ello, el propio actor Kerem Bürsin salió a explicar toda su verdad.

“Cuando la pareja de una persona se convierte en actor, es muy difícil responder a esas preguntas. No esta bien poner variables y patrones” señaló a los periodistas según takvim.

Por su parte, la actriz Hande Erçel también se refirió al tema. “No existe tal cosa (la separación)”, expresó.

Asimismo, Kerem Bürsin calificó a su pareja como “una persona interesante y humilde”. “Es positiva y sensible. Es extremadamente entretenida y divertida”, dijo.

Kerem Bürsin es uno de los actores más reconocidos en Turquía. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿LA PAREJA DESEA TENER HIJOS?

Esta fue otra de las preguntas que se le hizo al actor Kerem Bürsin quien señaló que a él si le gustaría convertirse en padre.

“A veces pienso en la idea de tener hijos, pero es una responsabilidad importante. Por ahora, esta responsabilidad está solo en mi mente como una idea”, enfatizó.

“Love Is in the Air” está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: MF Yapim)

¿CÓMO SE ENAMORÓ KEREM BÜRSIN DE HANDE ERÇEL?

La discreción parece haber quedado en el pasado para la pareja, tanto en las redes sociales como en público. Por ejemplo, cuando concedió una entrevista a Haber Global en junio de 2021, Kerem Bürsin se deshizo en halagos hacia su compañera por su dedicación al trabajo y a su vida personal.

El actor incluso dio declaraciones al medio Haber Global y contó un poco más sobre su relación.

“No nos conocíamos antes de hacer la serie. Empezamos una amistad muy cercana al principio. Estábamos ahí para el otro en los malos momentos. Formamos un gran equipo”, confesó el actor y modelo. “Llegamos a un punto en el que dijimos ‘a lo mejor’… Somos muy afortunados, soy muy afortunado”, reconoció Bursim.