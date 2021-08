La segunda temporada de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapım” en su idioma original) recién empieza en España, pero en Turquía está cada vez más cerca de su final, incluso ya se grabó el último capítulo de la telenovela que ha cautivado a los espectadores de más de 40 países.

Tras el final del rodaje, a mediados de agosto, los actores, entre ellos Hande Erçel (Eda) y Kerem Bürsin (Serkan), se despidieron definitivamente de los personajes que los ayudaron a ser reconocidos a nivel mundial.

Definitivamente, “Love Is in the Air” marcara un antes y un después en sus carreras, sobre todo en la de los protagonistas, pero ¿qué harán después de final de la segunda temporada? Hande Erçel compartió algunos de sus planes en una entrevista con Vatan Magazine.

Hande Erçel quiere continuar con su preparación actoral (Foto: Instagram/ Hande Erçel)

LOS PLANES DE HANDE ERÇEL TRAS EL FINAL DE “LOVE IS IN THE AIR”

La actriz que da vida a Eda Yildiz en la exitosa telenovela turca ha confesado que planea tomarse un descanso en su carrera, además, quiere continuar formándose en su carrera como actriz.

“Quiero alejarme un poco, adquirir nuevas habilidades, tener nuevas experiencias. Quiero dedicar tiempo a la formación y mejorar”, contó Hande Erçel al medio antes mencionado.

Divinity señaló que la intérprete de 27 años actriz planea instalarse en Los Ángeles para asistir a clases de interpretación con Lori Lively, hermana de Blake Lively. Además, la actriz pretende perfeccionar su inglés para tener más posibilidades de participar en películas y series internacionales.

La única experiencia que tiene la protagonista de “Love Is in the Air” en el cine es “Drunk on Love”, una cinta sobre el poeta persa Rumi que se estrenará próximamente.

¿Kerem Bürsin acompañará a Hande Erçel? El actor de 34 años vivió en ese país en su infancia. Cuando tenía 12 años su familia se mudó debido al trabajo de su padre (es ingeniero en una importante petrolera). Años más tarde, descubrió su pasión por la interpretación y se trasladó a Los Ángeles para perseguir sus sueños, así que podría volver a esa ciudad con su novia.