El diablo finalmente volvió. “Lucifer” estrenó su quinta y penúltima temporada en Netflix, luego de ser cancelada por Fox. La parte 1 de la serie terminó de manera inesperada y dejó más dudas que respuestas sobre el futuro lleno de intrigas de Michael, Lucifer, Amenadiel y sus amigos. La quinta temporada finalmente nos desveló cómo el protagonista escapó del infierno para recuperar su libertad y reencontrarse con Chloe, además puso en descubrierto a Michael, su hermano gemelo.

Al comienzo, Lucifer busca a Amenadiel desesperadamente con el fin de que le ayude a retroceder en el tiempo y, si es posible, salvar a Chloe antes que sea secuestrada. Lamentablemente, los poderes de su hermano mayor no han regresado desde que salvó a Linda.

Sin embargo, la parte que cambia el rumbo de la historia y da inicio a las interrogantes es cuando Lucifer busca ayuda en Mazikeen, sin imaginar que está molesta y que no quiere saber nada de él, pero, sobre todo, sin ser consciente que Maze decidió cambiar de bando y ayudará a Michael a derribar a Lucifer.

“Lucifer” estrenó su quinta y penúltima temporada en Netflix, luego de ser cancelada por Fox (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ Y QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA PARTE 1 DE LA TEMPORADA 5 DE “LUCIFER”?

Después que Amenadiel no puede ayudar, Lucifer se dispone a encontrar al verdadero asesino e inicia su búsqueda desde cero. En tanto, Maze pide una tregua, al menos hasta que puedan encontrar a Chloe Decker. A medida que los dos avanzan en la investigación, descubren -descubrimos- que realmente Decker no fue secuestrada por el homicida, sino por el hermano gemelo de Lucifer, Michael. Si bien el gemelo del ‘Señor del Infierno’ no busca lastimarla, aprovecha la oportunidad para ensuciar aún más la relación de Chloe con Lucifer.

Chloe confía muchos en su relación con Lucifer, pero Michael descubre su debilidad y se asegura de manipularla. Por ejemplo, el hecho que el dueño de Lux no le haya dicho “te amo” ha estado molestándola, pero pensaba que había enterrado esas dudas; cuando Michael se burla de ella por su relación con Lucifer, todo vuelve a resurgir.

Mientras su hermano busca desestabilizar su relación con Chloe, Lucifer con la ayuda de Ella logra encontrar al verdadero asesino y descubren que no fue él quien secuestró a su amada. Maze encuentra a Daniel y lo lleva con Lucifer y luego de un momento tenso entre ambos, descubren al verdadero responsable de todo: Michael.

Lucifer descubre las mentiras de su hermano gemelo cuando Chloe queda congelada (Foto: Netflix)

Luego, Lucifer encuentra la cueva donde está retenida Chloe y va junto a Maze y Dan a su recate. Cuando la encuentra, la duda de la detective de homicidios ya habían resurgido y no hay nada que Lucifer pueda hacer, en realidad sí: que diga que la ama. Pero antes que pudiera confesarlo, el tiempo se detiene.

Es aquí que el ‘Señor del Infierno’ se da cuenta que todo lo que ha pasado es culpa de Amenadiel, aunque este, en realidad, también fue manipulado por Michael.

Michael usó al hijo de Amenadiel, Charlie, para lograr su objetivo. En un momento, el hermano mayor de Lucifer lleva a su hijo al médico por un resfriado común. Si bien no es nada grave, Amenadiel se da cuenta que verá a su hijo crecer como un ser humano común y corriente y no puede permitirlo. En realidad, el que hizo que descubriera eso no es otro que Michael. Así es, se las arregló para manipularlo y que detenga el tiempo.

Lucifer, Amenadiel y Michael en el final de la primera parte de la temporada 5 de "Lucifer" (Foto: Netflix)

Tras este incidente Michael queda al descubierto: manipuló el miedo de Chloe, hizo que pareciera que Lucifer no apreciaba a Maze e incluso le promete un alma a esta última, pues su miedo es quedarse sola.

Finalmente, Amenadiel y Lucifer se unen contra Michael, pero sorprendentemente, vemos a Maze ponerse del lado de su enemigo. Mientras que el resto del mundo está paralizado, se libra una pelea entre los hermanos en la Tierra y el único que podría detener es el padre de ambos, Dios.

¿Acaso Michael planeó todo esto para ver a su padre y hablar con él? ¿O es acaso la aparición de Dios una extensión más de su plan? Solo lo sabremos cuando se estrene la segunda parte de “Lucifer”, temporada 5.

Dennis Haysbert es el responsable de interpretar a Dios en "Lucifer" (Foto: Netflix)