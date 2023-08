El dolor de Luis Ángel “El Flaco” al enterarse de la muerte de su hija adoptiva ha sido muy grande y ha pasado varios días muy malos desde aquella madrugada del lunes 14 de agosto, pero en el ambiente artístico siempre se ha escuchado que “el show debe continuar” y eso es lo que ha hecho.

Durante los días posteriores al sensible fallecimiento de su hija adoptiva, María Fernanda, el cantante mexicano tuvo días muy fuertes, al punto de haber hecho una transmisión en vivo en redes sociales para hablar lo sucedido y derramar varias lágrimas. Sin embargo, volvió al ruedo.

Debido a que tenía presentaciones ya programadas para el fin de semana posterior al deceso, Luis Ángel Franco tenía que reponerse de inmediato o, al menos, aparentar que todo está bien para salir a los escenarios.

María Fernanda Robles era hija adoptiva de Luis Ángel "El Flaco" (Foto: María Fernanda / Instagram)

“EL SHOW DEBE CONTINUAR”

El concierto que Luis Ángel dio, empezó con normalidad y, con el pasar de las canciones, todo indicaba que seguiría con su desarrollo habitual hasta que, en un momento determinado, aprovechó la pausa de sus temas para dirigirse al público acerca de lo que sucedió en su familia.

Al hablar, el artista de 42 años resaltó todo el dolor que ha sentido desde que se enteró de la muerte de su hija. Luego, detalló que eso no se lo desea a nadie y que ha decidido cantar como ya estaba planificado, pues eso le ayuda como terapia para superar la tristeza.

“Yo sé que han escuchado esta frase: ‘El show debe continuar’, pero no la entendía porque no me había pasado nada tan cabrón como lo que me acaba de pasar, pero dije ‘mi gente no tiene la culpa, al contrario son personas que me aman, que me quieren, que están conmigo’. El dolor es fuerte, no quisiera que nadie de ustedes lo experimentara. Ni a tu peor enemigo le deseas lo que siente uno en este momento, pero al subirme al escenario a cantarles me llena de una alegría bonita y se los agradezco un chingo, este rollo para mi es una gran terapia”, comentó.

UNA DEDICATORIA ESPECIAL

Para cerrar el tema de lo que sucedió con su hija de 21 años, “El Flaco” se salió un poco del libreto y le pidió a sus asistentes que le dediquen un fuerte aplauso para su hija y que este sea escuchado hasta el cielo.

Del mismo modo, aprovechó el contexto para dedicarle una canción especial a su pequeña fallecida. Es ahí que afirmó que le estaba dedicando el tema “Mi último deseo”.

Todo lo relatado ha sido extraído de un video que él mismo ha publicado en sus redes sociales, en lo que es una clara demostración de que quiere compartir todos sus sentimientos con las personas que lo siguen y admiran.