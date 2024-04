Durante los años 80 y 90, un fenómeno llamado Loco Mía fue todo un éxito en España y en América Latina. El grupo musical recordado por sus extravagantes vestuarios y el uso de abanicos en sus coreografías cosechó muchos fanáticos, quienes ahora recuerdan aún sus canciones. Lamentablemente, la banda fue perdiendo pegada con el pasar de los años y hasta cambió de integrantes y nunca fue la misma.

Aquellos cantantes que fueron parte de los años del apogeo de la banda son los más recordados por los fans, pero ellos tampoco volvieron a tener tanto éxito y enfocaron sus vida a otros caminos y hubo quienes lo perdieron todo y tuvieron que tomar actividades que en ese momento parecían totalmente imposibles, teniendo en cuenta lo que habían conseguido en poco tiempo. Por ejemplo, hace poco nos enteramos de que uno de los fundadores cantaba en el metro de Madrid.

DE SER CANTANTE DE LOCO MÍA A PRESENTARSE EN EL METRO

El recordado cantante Luis Font fue el que se hizo viral en las redes sociales por haber dado a conocer su historia al programa Socialité de Telecinco. Tal y como se vio en imágenes, el músico se vio en la obligación de cantar en el metro de Madrid para ganarse la vida. Incluso, él se presenta de esa forma usando un abanico, como en sus viejos tiempos, lo cual se volvió llamativo.

De acuerdo con sus palabras, al artista se le acabó el dinero con el pasar del tiempo y tomó decisiones drásticas para seguir generando ingresos que le permita subsistir. Fue así que optó por cantar en el metro, donde conoció gente amable que lo apoyaba y que aún recuerda su paso por la agrupación española que marcó a una generación entera dentro y fuera del continente europeo.

“He descubierto un mundo que desconocía, donde me he reencontrado con la música y con el público. He encontrado un montón de ángeles que me siguen ayudando. No puedo dejar de ser yo, mi esencia es esta y esto es lo que voy a ser siempre, ya en el metro o donde sea”, fueron algunas de sus palabras.

EL FUTURO DEL CANTANTE: PROHIBIERON QUE CANTE EN EL METRO

En marzo de este año, las autoridades que están a cargo del metro de Madrid le prohibieron a Luis Font que cante en el transporte público, medida que se caía de madura debido a que intentaban primar la tranquilidad de los pasajeros. Lamentablemente, ello significó un duro golpe para el artista, quien obtenía dinero por cantar allí.

Por suerte, el cantante reconoció que tuvo personas que lo apoyaron cuando se dio a conocer la noticia. Así mismo, comunicó que hace poco está trabajando con una nueva representante con la finalidad de encontrar nuevas oportunidades en el mundo de la música.

Por lo pronto, Font ha tenido varias entrevistas en medios impresos españoles y hasta en México, todo esto con la finalidad de ganarse un nombre propio en la escena de la farándula y poder generar ingresos de una mejor manera para el bienestar suyo y de sus seres queridos.