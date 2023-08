Después de cuatro años, el cantante Luis Miguel ha vuelto a los escenarios en una serie de conciertos que, en este 2023, lo llevará por varias partes del mundo. El pasado 3 de agosto empezó con el primero de diez recitales en Argentina y, como de costumbre, el publicó quedó asombrado con su muy buena voz, pero no fue lo único.

Además del buen show que suele dar, algo que despertó el interés de todos es su nueva apariencia, una en la que aparece muchísimo más delgado que de costumbre, al extremo de haberse convertido en el blanco de varios comentarios negativos o con crueles comparaciones y hasta memes que no han demorado en viralizarse en las redes sociales.

Ante ello, muchos se han preguntado qué es lo que ha pasado con él o cómo hizo para lograr esa reducción de peso de manera increíble, por lo que muchos apuntaron a su dieta, así que en la presente nota vamos a contarte qué es lo que se conoce acerca de la técnica alimenticia que ha usado “El sol de México” para tener esa figura.

Luis Miguel alertó a muchos por su apariencia al inicio de su gira de conciertos por Argentina (Foto: Pole_Romina / TikTok)

LA DIETA DE LUIS MIGUEL PARA BAJAR TANTO DE PESO

Lo que varios medios mexicanos aseguran es que el artista habría bajado alrededor de 20 kilos antes de empezar su gira musical de este año y que se extenderá hasta el 2024. Esa cantidad de peso perdido genera mucha curiosidad.

De acuerdo a una información publicada por Infobae, basándose en unas declaraciones del programa español “El hormiguero”, Luis Miguel practica el ayuno intermitente, una técnica que sirve para bajar de peso y que se ha vuelto famosa en los últimos años.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, aseguró.

¿QUÉ ES EL AYUNO INTERMITENTE?

Según mayoclinic.org., el ayuno intermitente significa que no comes durante un período cada día o semana. Algunos enfoques populares para el ayuno intermitente incluyen:

Ayuno de días alternos. Sigue una dieta normal un día y ayuna completamente o haz una pequeña comida (menos de 500 calorías) al día siguiente.

Sigue una dieta normal un día y ayuna completamente o haz una pequeña comida (menos de 500 calorías) al día siguiente. Ayuno 5:2. Come una dieta normal cinco días a la semana y ayuna dos días a la semana.

Come una dieta normal cinco días a la semana y ayuna dos días a la semana. Ayuno diario con tiempo restringido. Come con normalidad, pero solo dentro de un lapso de ocho horas cada día. Por ejemplo, no desayunes, pero almuerza al mediodía y cena a las 20:00.

Si bien esta practica se ha viralizado en redes sociales por recomendaciones de ciertos influencers, una mala ejecución podría traer graves consecuencias, por lo que se recomienda hacerla con supervisión de un especialista, como un nutricionista, entre otros profesionales de la salud.