Por muchísimos años, Luis Miguel fue considerado un artista inalcanzable al que solamente podían ver en los conciertos; sin embargo, la imagen que muchos tenían sobre él ha cambiado desde mediados de 2022, ya que se muestra más cercano a sus seguidores, quienes pueden tomarse fotos a su lado. Si bien, su actitud ha sido aplaudida por todos, algo llamó poderosamente la atención: el intérprete de “Culpable o no” fue captado viajando a Londres en un vuelo comercial, algo que no tendría nada de malo, si es que no tuviera un jet privado.

Como sabemos, desde que el ‘Sol de México’ era adolescente siempre se ha trasladado en una nave exclusiva para él, por lo que varios se preguntan ¿qué pasó con su jet? Si también quieres saber por qué no se movilizó como habitualmente lo hacía, aquí te lo contamos.

Luis Miguel mirando su premio Grammy después de su concierto de la gira 'Con México en la piel' en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 17 de febrero de 2006 (Foto: Fernando Aceves / AFP)

EL VIAJE DE LUIS MIGUEL EN UN VUELO COMERCIAL

Los primeros días de julio de 2023, Luis Miguel fue captado viajando en un vuelo comercial. Él lucía unos lentes oscuros y una chamarra de color negro, las imágenes fueron compartidas por un usuario de TikTok identificado en la red social como Ever Richel.

“Como cuando te toca viajar con Luis Miguel en el mismo vuelo”, escribió junto al video de ocho segundos, donde vemos al artista. De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar, incluso le preguntaron por qué no se acercó a saludarlo, él no dudó en señalar que no quiso molestar y prefirió respetar su espacio.

“A mí me sorprendió que viajara en vuelo comercial”, “¿Cómo que Luismi no viaja en jet privado?”, “Si están tomando la foto desde la puerta de cabina de pilotos, se ve una parte. Lo triste es que ya no viaja en su propio avión”, “Yo pensé que tenía avión privado”, fueron algunos de los comentarios.

¿POR QUÉ NO VIAJÓ EN SU JET PRIVADO?

Ante la gran cantidad de preguntas referentes a su jet privado para trasladarse, se supo que a su lado estaba su novia Paloma Cuevas, quien se trasladaba de España a Londres. Entonces, la decisión de no usarlo es porque Luis Miguel solamente acompañó a su pareja a sus compromisos. ¡Todo un caballero!

“Acompaña a su novia de España a Londres. No se cree Dios y tampoco es pecado volar en avión comercial”, “No entiendo por qué algunos piensan que viajar en avión comercial es algo que él jamás debiera o pueda hacer. Él puede hacer lo que quiera” y “A veces los aviones privados no son tan grandes y ‘potentes’, por lo que si es un vuelo intercontinental viaja en aviones más grandes”, señalaron en la sección de comentarios.