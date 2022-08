¿Amigos y rivales? El cantante mexicano, Luis Miguel, vuelve a estar en los ojos del mundo pero no por sus canciones. Y es que distintos medios de comunicación internacionales han informado que el ‘Sol de México’ ha sido visto en un restaurante de Madrid junto a Paloma Cuevas. Esta situación parece no haberle caído bien a su amigo, Enrique Ponce, quien a la vez es el exesposo de la diseñadora.

El denominado ‘Sol de México’ no solamente ha destacado en el mundo de la música, sino que también se ha caracterizado por ser uno de los galanes más famosos que ha conquistado a distintas mujeres a lo largo de los años.

Precisamente, el portal tvnotas dio a conocer que el artista mexicano ha sido captado junto a la diseñadora Paloma Cuevas disfrutando de algunos platillos en un restaurante ubicado en un hotel de la ciudad de Madrid (España).

El citado medio añade que hasta la fecha ninguna de las dos celebridades se ha pronunciado al respecto. Tvnotas agrega que personas cercanas a Enrique Ponce habrían señalado cómo se produjo esa nueva historia.

Tal situación habría incomodado a Enrique Ponce tras enterarse que Luis Miguel, presumiblemente, estaría saliendo con su exesposa.

Luis Miguel ha conquistado a miles de personas con sus canciones (Foto: ellaeonline)

¿ENRIQUE PONCE MOLESTO CON LUIS MIGUEL?

Enrique Ponce y Paloma Cuevas conformaron durante varios años una de las parejas más sólidas, famosas y discretas en el mundo del espectáculo, pero en el 2020 decidieron tomar caminos separados.

Tal información fue emitida por ElEspañol que también señaló que la pareja tuvo dos hijos durante su matrimonio.

Actualmente, tvnotas ha informado que Luis Miguel fue captado junto a Paloma Cuevas y este hecho habría generado la molesta de Enrique Ponce, el exesposo de la mujer y también amigo del cantante. Precisamente, otro medio de comunicación que ha dado cuenta del hecho es el portal yucatán.

Pero TvNotas habría recogido las versiones de personas cercanas a Ponce a quienes les hicieron algunas preguntas.

Paloma Cuevas y Enrique Ponce durante su luna de miel en Bora Bora (Foto: Paloma Cuevas/Instagram)

La primera de ellas fue saber si es que Enrique Ponce estaba enojado al enterarse que el artista y su exesposa estarían saliendo.

La respuesta de la fuente fue: “No está enojado, sino lo que le sigue. Y aunque él salió a decir que no tiene relación con Luis Miguel desde hace dos años, cuando se divorció de Paloma, la verdad es que la situación no le tiene nada contento”, dijo la persona a tvnotas.

La razón principal, añade, es que Ponce ve muy mal que alguien salga con la mujer o exesposa de los amigos.

“(¿sabes qué dijo?) ‘Que andar con las mujeres o ex mujeres de los amigos no se hace, que no es correcto. A Enrique le parece una bajeza, una falta de código de honor, de clase, que Luis Miguel ande saliendo con su ex y se dejen ver juntos paseando”, precisó la fuente según informó tvnotas.

¿CÓMO SE CONOCIERON LUIS MIGUEL Y PALOMA CUEVAS?

Para los que no conocen todos los detalles de Luis Miguel y Paloma Cuevas, es preciso darles a conocer que no son dos personas que se están conociendo recientemente o que se juntaron por cosas del destino en el mismo restaurante de un hotel en Madrid.

Los dos son amigos desde la infancia, precisamente cuando el padre del cantante, Luisito Rey, toreaba en las capeas del padre de Paloma, Victoriano Valencia. Fue allí que los dos se hicieron muy amigos a base de juegos y travesuras, mientras que sus padres compartían su amor por todo lo relacionado con la tauromaquia.

Para saber más respecto a cómo se conocieron el cantante y la diseñadora CLICK AQUÍ