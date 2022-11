Vicente Fernández, quien está a poco de cumplir un año de fallecido, fue un destacado cantante que brilló en México y varias partes del mundo, pero también se le recuerda por otras cuestiones, como su picardía con las mujeres y su carácter temperamental, el cual solía mostrarlo en la intimidad de su hogar y con su familia.

El artista, quien no terminó el colegio, tenía una gran voz de mando y todo le gustaba que salga a la perfección, así que cualquier error no era bien visto por él y no solía perdonarlo fácilmente sin importar quién lo había cometido ni cuándo. Su incomodidad, en algunas oportunidades, provocó que tengas ciertos encontrones con su familia.

Y, tal como se ve en el titular, hubo una ocasión en la que el reconocido cantante le llamó la atención a, nada más y nada menos, que a su hijo Alejandro. Sí, a su propia sangre, Vicente Fernández le regañó a uno de sus retoños por un grosero error, en el que Luis Miguel estuvo involucrado como el causante de todo.

CUANDO VICENTE FERNÁNDEZ REGAÑÓ A SU HIJO ALEJANDRO

Para recordar este momento hay que retroceder hasta el 2015, cuando se decía que Alejandro Fernández y Luis Miguel iban a realizar una gira musical para deleitar a sus fanáticos. Todo hacía parecer que esos shows ya estaban por concretarse en 2016, pero finalmente no sucedió, desatando la incomodidad del “Charro de Huentitán”.

Y es que se comentó que Alejandro Fernández negoció directamente con el “Sol de México”, a quien le dio un adelanto de cinco millones de dólares, que jamás habría devuelto pese a la cancelación de los eventos.

Vicente Fernández, molesto por lo ocurrido, habría llamado la atención de su hijo por no haber negociado de forma correcta. Para suerte, solo quedó en un tema aislado, ya que él siempre tuvo como prioridad a su familia.

Alejandro Fernández siempre fue muy querido por su padre (Foto: Alejandro Fernández / Instagram).

LOS PROBLEMAS PARA ALEJANDRO FERNANDEZ

La empresa En Vivo Enterprises demandó a Alejandro Fernández por haber cancelado los conciertos luego de haber recibido un presunto adelanto de 150 mil dólares.

Tras haber devuelto ese dinero, el hijo de Vicente Fernández se salvó de los cargos porque la demanda fue retirada, aunque el mal momento quedó para el recuerdo de todos los implicados.