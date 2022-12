Luna Blaise forma parte de “Manifiesto”, la serie de Netflix del momento que trata sobre el misterioso vuelo 828 que reapareció luego de cinco años. La joven actriz interpreta a Olive Stone desde la primera temporada.

Desde que el programa se estrenó en el 2018, la intérprete ha formado parte del proyecto como la hija de Ben (Josh Dallas) y Grace Stone (Athena Karkanis).

Mientras tanto, con tan solo 21 años, Blaise ha formado parte de otros títulos como “Fresh Off the Boat” y “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe”.

Dado el éxito que ha tenido Manifiesto cuatro temporadas después, la audiencia está cada vez más interesada en los actores detrás de los queridos personajes. Una de las preguntas más frecuentes es “¿Quién es su pareja actual?”, por lo que trataremos de responderla.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE LUNA BLAISE, LA ACTRIZ DE “MANIFIESTO”?

Hasta el momento, Luna Blaise no ha compartido de forma pública u oficial alguna relación amorosa. En el pasado, empezaron a circular rumores que estaba saliendo con el cantante Jacob Sartorius luego de que apareciera como su interés amoroso en el video musical “Sweatshirt”. Sin embargo, esta información no fue confirmada por ninguna de las dos partes.

Olive Stone (Luna Blaise) junto a su padre, Ben (Foto: Luna Blaise / Instagram)

Por ello, podríamos afirmar que Blaise actualmente está soltera y enfocada en construir su carrera profesional como actriz y cantante.

En su cuenta de Instagram, comparte fotos con sus compañeros de trabajo, amigos o incluso sola luciendo su atuendo. Sin ninguna señal de una relación romántica.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “MANIFIESTO” TEMPORADA 4