La temporada 4 de “Manifiesto” explicó en sus primeros diez capítulos lo que le sucedió a Cal, pero no respondió el misterio de la edad del personaje: El hijo de Ben Stone simplemente apareció con algunos años de más. Un giro que dejó impactados a todos los fans de la serie de Netflix. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasó con el personaje interpretado originalmente por Jack Messina y luego por Ty Doran? Aquí algunos detalles.

La primera tanda de episodios de la cuarta entrega exploró la desaparición de Cal con gran detalle y, de hecho, permitió algunas revelaciones relacionadas directamente con el misterio más grande de “Manifest” (título original de la serie). Resulta que tocar la aleta de cola llevó al menor de los Stone a la conciencia divina que hizo que el avión desapareciera.

De hecho, Cal fue al mismo lugar al que fueron los pasajeros del vuelo 828 en 2013. No solo eso, sino que el Capitán Daly y Fiona también estaban allí, lo que permitió que la serie abordara múltiples misterios a la vez. Uno en particular que no terminó es el tema de la edad del personaje. La serie aún no ha explicado por qué Cal es cinco años mayor. Aquí algunas posibilidades.

Ben y Cal en el vuelo 828 en la temporada 3 de "Manifiesto" (Foto: Netflix)

EL MISTERIO DE LA EDAD DE CAL DE “MANIFIESTO”

Los años de Cal establecen su papel de bote salvavidas

En la cuarta temporada de “Manifiesto”, Cal apareció cinco años mayor, es decir, como si nunca se hubiera desaparecido. Por el aspecto de las cosas, la conciencia divina debe haber sentido que el Stone necesita ser mayor para poder completar su viaje.

Como señaló el propio Cal en la primera parte de la temporada 4 de “Manifiesto”, los personajes principales aún tienen que entender por qué sucedió esto. Dado que la serie resolvió otros misterios con respecto el hijo de Ben es probable que la respuesta la encontremos en los últimos diez episodios.

Por otro lado, sabiendo que Cal es el Dragón y que la fecha de la muerte no solo afectará a los pasajeros del vuelo 828, sino a toda la humanidad, puede ser que se necesite madurez emocional y física para lo que viene a continuación. Y si TJ y Olive tienen razón acerca de que el destino de Cal es salvar a todos, es aún más importante que el personaje de Ty Doran esté listo para enfrentar este desafío.

Cal en la primera parte de la temporada 4 de “Manifiesto” (Foto: Netflix)

Cal y su sacrificio

Comprender qué sucedió exactamente en el momento en que Cal tocó la aleta de cola puede ser fundamental para el final de “Manifiesto”. Si es cierto que el autosacrificio es lo que la conciencia divina exige de los pasajeros, la revelación de que cinco años de su vida fueron el “sacrificio” del hijo de Ben podría ser el camino más rápido hacia la solución del misterio del bote salvavidas.

Una vez que se resuelva esto, tendrán una mejor idea de lo que se debe hacer para que los pasajeros eviten el apocalipsis cuando llegue la fecha de la muerte en 2024. Esto podría generar noticias desafortunadas para los personajes, especialmente si significa uno de ellos tiene que hacer un sacrificio aún mayor al final de la serie.

Ty Doran como Cal en "Manifiesto" (Foto: Netflix)

La relación de la edad de Cal con los viajes en el tiempo

Antes de la primera parte de la temporada 4 de “Manifiesto”, la teoría principal era que el viaje en el tiempo estaba en el corazón de lo que realmente estaba pasando con Cal en el final de la tercera entrega. Pero, aunque es poco probable que esto sea verdad después de los últimos eventos, la serie no ha descartado exactamente una revelación de viaje en el tiempo.

Si bien es posible que ya no sea la explicación de lo que sucedió con el vuelo 828, aún podría usarse para dar sentido a los años de más de Cal y su dilema en la actualidad. Vale la pena señalar que, si bien la serie nos mostró las sus experiencias luego de tocar la aleta de cola, es posible que ocurrieran otros eventos entre la escena en el avión y el momento en que Cal apareció fuera de la casa de la familia Stone.