“Manifiesto” estrenó la primera parte de su cuarta temporada, que, de confirmarse, podría ser la última de la entrega. No obstante, antes que eso pase, Ben, Michaela y compañía deberán resolver el misterio detrás del vuelo 828 y las consecuencias que ocasionaría el Zafiro Omega. Pero no son las únicas preguntas que deberá responder la serie de Netflix.

En el transcurso de los primeros diez episodios de la temporada 4 de “Manifiesto”, las preguntas más importantes de la serie finalmente recibieron algunas respuestas valiosas. Después de años de no entender las llamadas o cuál es realmente su propósito, los pasajeros del vuelo 828 finalmente han alcanzado cierto nivel de claridad.

En los últimos años, los pasajeros lidiaron con las consecuencias de la desaparición del avión y ahora deberán detener un apocalipsis volcánico. Pero a pesar de todas las revelaciones, aún quedan algunos misterios. Aquí está todo lo que queda para que el programa lo explique en “Manifiesto” temporada 4, parte 2.

La marca del Dargón en el brazo de Cal (Foto: NEtflix)

LOS MISTERIOS QUE “MANIFIESTO” TEMPORADA 4 - PARTE 2 DEBE RESPONDER

El origen y el punto de los poderes de Zeke

Incluso después de su muerte, la conexión única de Zeke con la conciencia divina sigue siendo ambigua. Después de superar la fecha de la muerte, él adquirió poderes empáticos que aún no se han explicado en la trama. Es posible que se los hayan dado como una especie de recompensa, pero eso aún no se ha confirmado. Si eso es realmente lo que sucedió, entonces los pasajeros pueden obtener habilidades similares si superan la fecha de la muerte en el final de “Manifiesto”.

El misterio de Al-Zuras de la temporada 2

En la temporada 4 se mencionó brevemente la revelación del ‘Dragón plateado’ de la parte dos. Cuando los pasajeros todavía estaban investigando a Al-Zuras, se descubrió que el explorador egipcio del siglo XV y su tripulación de alguna manera vislumbraron el vuelo 828, que luego describió como un ‘Dragón plateado’ en su diario. Fue por esto que los pasajeros se dieron cuenta de que, de alguna manera, el vuelo y Al-Zuras deben haber coexistido durante al menos unos momentos en el tiempo.

El crecimiento repentino de Cal

“Manifiesto” explicó a dónde fue Cal, pero no por qué regresó cinco años mayor. Tocar la aleta caudal en el final de la temporada 3 lo envió de regreso a la conciencia divina, donde se encontró con el Capitán Daly y Fiona, quienes desaparecieron en la temporada 1. Pero en lugar de permanecer atrapado con ellos, solo estuvo unos minutos antes de regresar a casa y con la edad que debía tener si el avión no hubiera desaparecido en 2013. Es probable que la serie todavía tenga la intención de explorar este elemento particular del personaje.

Cal regresa con cinco años más en "Manifiesto" Temporada 4 - Parte 1 (Foto: Netflix)

La existencia de la aleta caudal

Ben especuló en la temporada 3 que la resurrección divina estaba detrás de la existencia de la aleta caudal. Cuando se encontró por primera vez, fue difícil para los personajes principales entenderlo, ya que todos vieron cómo el avión entero explotaba en una explosión en la temporada 1 de Manifiesto y no podían creer que se recuperara una parte del océano. La explicación ofrecida por Ben fue que el avión realmente se estrelló y que todos a bordo perecieron antes de que un poder superior los devolviera a la vida. Sin embargo, eso siempre fue solo una teoría y nunca fue probado. Manifest casi ha confirmado la participación de una entidad divina, pero no se ha abordado si los pasajeros realmente murieron o no desde la gran revelación.

La conexión de Cal con Angelina

A lo largo de la temporada 3, Cal insistió en ayudar a Angelina y mantenerla cerca de su familia. En los flashbacks que se muestran en la temporada 4, Olive culpó a Cal por el asesinato de Grace. Los pasajeros nunca entendieron qué motivó exactamente el interés de Cal en ayudar a la joven y aunque podría atribuirse a una mala toma de decisiones, “Manifiesto” continúa insinuando que existe una razón real para las acciones de Cal. Ben señaló que los dos tienen una “conexión”, y aunque el joven ha negado la afirmación, la evidencia indica lo contrario.

¿Cómo detener el apocalipsis?

Sin duda, el mayor desafío que afectará a los pasajeros del vuelo 828 en la temporada 4 - parte 2 será el apocalipsis que se avecina. Comprender la naturaleza de las llamadas y lo que realmente le sucedió al avión parece haber sido solo la mitad de la batalla. Saben lo que sucederá cuando llegue la fecha de la muerte, pero tendrán que averiguar cómo vencerla.