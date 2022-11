El final de la primera parte de la cuarta temporada de “Manifiesto” nos ha acercado más a la verdad sobre el vuelo 828, aunque todavía quedan misterios sin resolverse, como el crecimiento repentino de Cal. El hijo de Ben regresó cinco años mayor, pero no se explica el por qué. Además, la primera tanda de capítulos tuvo un salto temporal de dos años, por lo que muchos se preguntan si lo últimos diez episodios también los tendrá.

Cabe mencionar que la primera mitad de la temporada final comienza con los Stones en crisis. Dos años después de la muerte de Grace y el secuestro de Eden, Ben aún no se ha recuperado de su dolor y sus intentos por encontrar a su hija lo consumen. Además, Cal reaparece ya mayor, ejerciendo cierta presión sobre la familia a medida que el reloj de la fecha de la muerte avanza.

Además, se descubre que la fecha de la muerte no es solo para los pasajeros del vuelo 828, sino que involucra a toda la humanidad. Y se desvela también que las llamadas a los pasajeros se convirtieron en una cuestión de recordar las cosas en el orden correcto. En esa línea, es válido creer que los próximos episodios contarán con un nuevo salto temporal que acelerará aún más las cosas. De hecho, así será.

La marca del Dargón en el brazo de Cal (Foto: NEtflix)

¿DE CUÁNTO SERÁ EL SALTO TEMPORAL EN “MANIFIESTO” TEMPORADA 4 - PARTE 2?

Como lo mencionamos, cuando comienza la primera parte los espectadores experimentan el primer salto en el tiempo: dos años desde los acontecimientos que cerraron la temporada 3. Ahora, según ha asegurado el creador de la serie, Jeff Rake, la segunda parte de la cuarta temporada también experimentará un salto importante.

“Habrán pasado varios meses”, señaló Rake a TVLine, sobre el nuevo salto temporal que, valgan verdades, tiene mucho sentido considerando el dramático final de la primera parte.

No obstante, la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuándo se estrenará la parte 2 de la temporada 4 de “Manifiesto” en Netflix? De momento no se ha anunciado nada, pero sabemos que no se lanzará en 2022. Por otro lado, dado que esta es una temporada de dos partes y no dos temporadas separadas, las grabaciones en su totalidad ya finalizaron y no deberían demorar mucho tenerlo listo y lanzarlo. Aunque, ya existe una teoría plausible sobre cuándo podrían llegar al gigante del streaming.

¿CÓMO VER LA CUARTA TEMPORADA DE “MANIFIESTO”?

La temporada 4 de “Manifiesto” está disponible desde el 4 de noviembre en Netflix. Ahora, las cuatro temporadas están al servicio de los suscriptores.

Cabe mencionar que la última temporada de la serie se lanzó en dos partes, con 10 episodios cada una. Y, por ahora, no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para la parte dos.