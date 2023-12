En el año 1990, Macaulay Culkin encantó al mundo como el protagonista de “Mi pobre Angelito” (en inglés: “Home Alone”), emblemática película navideña del director Chris Columbus. Así, durante la década de los 90′s, se posicionó como la estrella infantil definitiva, gracias también a obras como “My Girl”, “Richie Rich” y “Getting Even with Dad”. Y, aunque su carrera se vio interrumpida por algunos excesos, el actor finalmente fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el pasado 1 de diciembre del 2023.

Vale precisar que el intérprete asistió a la ceremonia al lado de su pareja Brenda Song, la recordada London Tipton de las series “The Suite Life of Zack & Cody” y “The Suite Life on Deck” de Disney. Ellos estuvieron acompañados por sus dos hijos en común, en su primera aparición pública como familia.

Por si fuera poco, Catherine O’Hara, quien interpretó a la madre de Kevin McCallister en “Mi pobre angelito”, también llegó el evento para darle su respaldo a su “hijo ficticio”.

Además, entre los asistentes, se encontraban: los actores Natasha Lyonne y Seth Green; Paris Jackson, hija de Michael Jackson; y Quinn y Rory Culkin, hermanos del actor.

Seth Green, Quinn Culkin, Rory Culkin, Brenda Song y Paris Jackson rodean a Macaulay Culkin en la ceremonia de recepción de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Foto: AFP)

EL DISCURSO DE MACAULAY CULKIN AL RECIBIR SU ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA DE HOLLYWOOD

En su discurso, Macaulay Culkin le agradeció a la Cámara de Comercio de Hollywood por el reconocimiento y aprovechó el momento para dedicarle unas emotivas palabras a su amada Brenda Song.

“Lo eres absolutamente todo. Eres mi campeona. Eres la única persona más feliz por mí hoy que yo. No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido”, señaló.

“Me has dado todo mi propósito. Me has dado una familia. Tras el nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”, agregó.

LA FRASE DE “MI POBRE ANGELITO” QUE MACAULAY CULKIN RECORDÓ AL RECIBIR SU ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA DE HOLLYWOOD

Macaulay Culkin concluyó su discurso haciendo referencia a una de las frases más icónicas de “Mi pobre angelito”: “Y ya que estamos con el espíritu navideño... ¡Feliz Navidad, inmundo animal! (’Merry Christmas, ya filthy animals’)”.

Como sabemos, esta línea de diálogo le perteneció al personaje Kevin McCallister y, evidentemente, el momento fue celebrado por muchos fans a través de las redes sociales.

Esto se sumó al discurso de Catherine O’Hara, quien dijo: “’Home Alone’ fue, es y siempre será una sensación mundial muy querida. La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin ver y amar juntos la película es por Macaulay Culkin”.

OBSERVA TAMBIÉN ESTE VIDEO RECOMENDADO

Esta es una selección de ocho películas navideñas para disfrutar en familia