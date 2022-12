El pasado 2 de noviembre se estrenó en Estados Unidos la cinta “Noche sin paz” (“Violent Night” en su idioma original), la cual se aleja de las cintas navideñas tradicionales cargadas de amor y reflexión, cambiándolas por un Santa Claus que busca hacer justicia sin importar los métodos violentos y retorcidos.

La película dirigida por Tommy Wirkola tiene a David Harbour como un letal y sanguinario Santa Claus, un personaje más parecido a su interpretación de Jim Hopper en “Stranger Things” y que posee un origen muy oscuro, contrario al personaje navideño del trineo y los renos que recorre el mundo llevando alegría y regalos.

Como era de esperarse, una cinta así de sombría también debía incluir referencias a otras películas relacionadas con las fiestas de fin de año, principalmente con “Mi pobre angelito” (“Home Alone”, en inglés), protagonizada por Macaulay Culkin.

David Harbour como Santa Claus en la película "Noche sin paz" (Foto: Universal Studios)

LA REFERENCIA DE “NOCHE DE PAZ” A “MI POBRE ANGELITO”

Para nadie es un secreto que durante la Navidad existen canciones y películas que se han vuelto icónicas y aumentando su popularidad conforme se acercan las fiestas de final de año. Un claro ejemplo es “All I Want for Christmas is You”, “El regalo prometido” y “Mi pobre angelito”.

Es precisamente esta última historia la que ha cautivado a millones de personas, pues tanto la primera como la segunda entrega siguen a Kevin McCallister (Macaulay Culkin), un niño que es abandonado accidentalmente por su familia durante las fiestas y debe defenderse de unos asaltantes.

La cinta de David Harbour hace honor a la trama estrenada en 1990, en esta ocasión a través de la pequeña Trudy Lightstone, quien vive su fantasía con peligrosos mercenarios.

Al inicio de la cinta se presenta a Trudy, una niña que acaba de ver por primera vez la cinta de Chris Columbus y se convierte en fanática de Kevin, imitando sus frases y movimientos.

Las trampas que dejaba Kevin McCallister en “Mi pobre angelito” inspiraron a la pequeña Trudy Lightstone (Foto: 20th Century Fox)

Fueron precisamente los trucos del personaje interpretado por Macaulay Culkin los que mantienen a salvo a su familia cuando los hombres del Sr. Scrooge (John Leguizamo) intentan secuestrarlos.

De hecho, es así como la pequeña tiene la oportunidad de vivir su fantasía de Navidad, pues en una escena muy graciosa, coloca varias trampas y les da su merecido a los criminales que intentan lastimarla, manteniéndolos a raya por un buen rato.

Si bien lucen efectivos, estos trucos finalmente dejan de funcionar, y la familia cae en las garras de Scrooge, a la espera de un héroe que los rescate, un héroe como Santa Claus, quien los salvará del mal antes de continuar con su cruzada por las fiestas de fin de año.