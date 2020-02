Magaly Medina comenzó la edición del 19 de febrero de 'Magaly TV, La Firme’ anunciando su decisión de despedir a un integrante de su equipo periodístico porque había usado el nombre del programa para pedir dinero a un persona vinculada de la farándula.

“Hoy he tenido que despedir a alguien del programa, he tenido que separarlo del equipo, sacarlo, porque a las manzanas podridas hay que separarlas sin asco y no vale disculpa alguna. Esto lo que pasó ahora, que linda con la extorsión y linda en lo delincuencial, no lo vamos a permitir en Magaly TV”, dijo la conductora.

Magaly Medina también comentó que sus conocidos ‘chacales’ no se venden y agregó que son personas “decentes, valientes y entregadas”.

Magaly Medina anuncia en vivo que despidió a un miembro de su equipo: “Linda con la extorsión”

“Hemos tenido que despedir a alguien del equipo por algo con lo que nosotros no vamos a tolerar. Jamás transaré con la corrupción, jamás transaré que con el nombre de mi programa se pida dinero a cambio de algo. No transo con mis ampays, es algo que siempre he dicho", dijo. "Nosotros hemos tenido hace poco un intento de soborno a uno de los chacales cuando estaba grabando este ampay a Carlos Zambrano en alta mar, cuando estaba con sus amiguitas y amiguitos, en este catamarán”, agregó.

La conductora de televisión indicó que tiene “todas las pruebas” sobre el tema y espera que la “gente del espectáculo” sepa “que si alguien les pide dinero en nombre de este programa, es un delincuente”.

“Hoy la señora Isabel Ávila, madre del jugador Carlos Ascues de Alianza Lima, nos contactó a través de terceras personas, para saber si realmente nosotros estábamos pidiendo dinero. Quería entrevistarse conmigo o mi productor”, reveló.

Magaly Medina también contó que dos productores conversaron con la señora y se dieron con la sorpresa. “Pensé que era cualquier cosa. Me señalaron con nombre y apellido de la persona que los había estado extorsionando”, acotó.

“Yo le he pedido a la señora Ávila que vaya a denunciar a una comisaría porque esto se llama extorsión, eso se llama chantaje. Nosotros hemos separado de este equipo a ésta manzana podrida”, precisó sobre su ahora extrabajador, al que calificó de “manzana podrida” .

Magaly Medina explicó que el trato que ofreció el excolaborador de 'Magaly TV, La Firme’ a la señora Ávila era el siguiente: “Él le avisaba a esta señora para que le advierta al jugador cuando mi equipo lo estaba siguiendo. Él les prometía hacer el trabajo de topo”.

Magaly Medina investigador

VIDEO RECOMENDADO

Pedro García recordó inicios de Daniel Peredo en el diario ‘El Bocón’

Pedro García recordó inicios de Daniel Peredo en el diario El Bocón [VIDEO]

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Karol Nahomi, la bebé de tan solo 5 meses secuestrada y asesinada en México

Protestas en México ante ola de feminicidios

Un senador brasileño es herido de bala durante una protesta de policías | VIDEOS