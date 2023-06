Maluma recordó la vez que compartió el escenario con Madonna en un concierto de su gira “Medallo en el mapa”. Si bien fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera, el cantante colombiano confesó en el programa “El Hormiguero” que surgió un problema cuando la intérprete de “Material Girl” se quedó a dormir en su casa.

Promocionando su nuevo tema “Coco Loco” y su gira por España, Maluma brindó una entrevista al programa de Pablo Motos en el que hizo varias revelaciones sobre su carrera y su vida personal. Entre las anécdotas que conto, el intérprete de “Felices los 4″ reveló que tuvo que rogarle a Madonna para que aceptara cantar con él en un concierto en Medellín.

Maluma dijo que tener a Madonna en su show fue muy difícil, pero que valió la pena el esfuerzo porque fue algo memorable. Asimismo, confesó que la famosa cantante y su equipo se hospedaron en su casa y que surgió un problema durante su estadía. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

Maluma recordó la vez que compartió el escenario con Madonna en un concierto de su gira “Medallo en el mapa” (Foto: Maluma/ Instagram)

LO QUE PASÓ CUANDO MADONNA SE QUEDÓ A DORMIR EN LA CASA DE MALUMA

En una entrevista con Pablo Motos para el programa “El Hormiguero”, Maluma recordó la vez que cantó con Madonna en un concierto de su gira “Medallo en el mapa”. El cantante colombiano confesó que tener en su show a la famosa cantante fue muy difícil y que hizo hasta lo imposible para complacerla.

“Qué cosa tan difícil, de verdad. Yo la amo, ella es mi amiga, pero, al final del día, tener a una superestrella de esta magnitud en mi casa, porque ella se quedó en mi casa...”, dejó el artista colombiano en la entrevista que se emitió el lunes 26 de junio.

Maluma confesó que Madonna le canceló ocho días antes del concierto y que él se puso mal con la noticia. Sin embargo, no se dio por vencido y le rogó a la superestrella para que asista a su concierto.

Maluma recordó la vez que Madonna y su equipo de trabajo se quedaron a dormir en su casa (Foto: Maluma/ Instagram)

“Ocho días antes del concierto me canceló, me dijo que no podía ir porque tenía compromisos personales, que tenía que hacer cosas con su familia. Yo casi me muero, de verdad, casi me desmayo, porque me mandó una nota de voz como de tres minutos. Escuché la nota de voz al segundo día y yo ya con la lágrima”, recordó.

Finalmente, Maluma consiguió que Madonna estuviera presente en su concierto y le ofreció quedarse en su casa. Fue así que la intérprete de “La isla bonita” y su equipo de trabajo se hospedaron en el hogar del cantante de música urbana, donde surgió un contratiempo.

“Pero no fue nada fácil porque no era ella sola, era todo su equipo de trabajo. Si no me equivoco, 27 personas. De un momento a otro, se quemó la planta de luz de la casa, de energía, por exceso de uso”, reveló.

Maluma recordó que tuvo que solucionar el corte de luz lo más pronto posible para tener contenta a Madonna, quien lo llamó para reportarle que su casa se había quedado sin energía eléctrica.

“Me llama ella a los gritos: ‘Juan Luis, tu casa no tiene energía, ¿qué carajo voy a hacer?’. Tocó poner otras plantas eléctricas. Luego valió la pena porque el concierto quedó para la historia”, finalizó.