Luego de que Yailin La Más Viral acusó a su expareja Anuel AA de violencia física y de recibir el apoyo de su amigo Tekashi 6ix9ine, un nuevo personaje ha salido en escena en esta polémica: Mami Kim, la hermana de la cantante dominicana.

Si bien se pensaría que el vínculo familiar que las une haría que estén en el mismo bando, lo cierto es que no es así. Mami Kim ha hecho fuertes declaraciones en contra de su hermana Yailin La Más Viral y ha mostrado su apoyo a Anuel AA.

Mami Kim, cuyo nombre real es Kimberly Guillermo, también se pronunció en contra de la mamá de ambas, Wanda Díaz. Unas declaraciones que han demostrado que el entorno familiar de Yailin La Más Viral está dividido. ¿Qué dijo la hermana de la rapera dominicana? Aquí te lo contamos.

Yailin La Más Viral acusó a Anuel AA de, presuntamente, de haberla golpeado mientras ella estaba embarazada (Foto: Anuel AA / Instagram)

LAS DECLARACIONES DE MAMI KIM EN CONTRA DE SU HERMANA YAILIN LA MÁS VIRAL

A través de un en vivo en su cuenta de Instagram, Mami Kim hizo fuertes declaraciones en contra de su hermana Yailin La Más Viral y defendió a Anuel AA de las acusaciones por violencia en su contra.

La influencer negó su lazo sanguíneo al desaprobar la actitud de Yailin y de su madre. “Decidí no ser familia de ustedes y negarlas, porque yo no soy habladora, no ando haciéndole daño al mundo a costa de todas las mentiras que construyo diario”, afirmó.

Ella afirmó decir toda la verdad de la situación: “Lo siento, pero sí yo voy a ser la Judas, la mala, por decir la verdad, lo siento, pero lo voy a hacer, mi amor”, agregó.

Mami Kim hizo se mostró en contra de su hermana Yailin La Más Viral y defendió a Anuel AA (Foto: Mami Kim/ Instagram)

Mami Kim también dio a entender que La Más Viral y su madre tendrían el objetivo de afectar la imagen de Anuel AA ahora que ya no está con la rapera dominicana.

“¿Por qué tú no dices la verdad? (…) Claro: ‘Anuel no está ahí ya, vamos a desbaratarlo, a acabarlo’. Después de que él los hizo gente a todos. A mí no”, sentenció.

“(Él) lo único que le hizo fue bien a tu hija y a ti misma, porque mucho que gozaste tú con (el dinero) de Anuel. Era tu yerno, aquello, lo otro, ¿y ahora es el peor?”, señaló.

Cabe señalar que, un mes antes, en enero, Mami Kim se unió a Yailin La Más Viral en la pelea que esta entabló con la presentadora Mey Feliz, por lo que se pensaba su vínculo era estable.