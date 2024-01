Durante más de 3 décadas, María Elena Salinas fue parte de la programación de Univision a través de su noticiero. Si sumamos las incontables ediciones especiales, coberturas y la revista noticiosa “Aquí y ahora”, podríamos asegurar que el legado de la periodista quedará perenne en la historia de la cadena hispana. Pero, ¿por qué se retiró del canal tras una época de éxito?

Desde 1987 hasta 2017, María Elena Salinas fue parte emblemática de Univision. Su faceta de co-conductora de “Noticiero Univision” la catapultó al éxito, haciéndole ganar premios de gran envergadura como la “Voz de América Hispana” en 2005.

Fueron décadas de éxito, reconocimiento y trabajo, pero consciente de que nada dura para siempre, Salinas decidió dejar la cadena hispana por todo lo alto. Eso sí, su abrupto adiós significó una ola de preguntas en torno a su salida del noticiero estadounidense.

María Elena Salinas fue la cara principal de Univision durante varios años (Foto: Omar Cruz)

No obstante, la propia María Elena Salinas salió al frente para aclarar la verdad de su salida de Univision. ¿Qué dijo exactamente la presentadora nacida en Los Ángeles sobre su salida de la franquicia?

MARÍA ELENA SALINAS ¿SE SENTÍA INCÓMODA? LA VERDAD DE LA SALIDA DE LA PRESENTADORA DE UNIVISION

Saber decir adiós es algo difícil en los profesionales de los medios de comunicación en la actualidad. Muchas veces, el cariño hacia su público hace que esta despedida sea alargada por meses o años. Sin embargo, este no fue el caso de María Elena Salinas, quien decidió que a sus 69 años que ya era el momento de tomar un camino diferente al habitual.

Lo fácil para la presentadora era quedarse. Pero la periodista es una mujer de armas tomar y de perseguir los retos, por los que decidió mudar sus servicios a un lugar donde se sienta renovada y fresca: la cadena ABC.

En esa línea, la extalento de Univision logró confesar ante Rodner Figueroa la verdadera razón de su salida de la cadena hispana a mediados de 2017. Y sí, la periodista confiesa que hubo falta de ambición por lo que hacía.

La periodista realizó cientos de reportajes y coberturas en su trayectoria (Foto: María Elena Salinas / Instagram)

“Son tantas las razones, tengo una lista larguísima, de esa lista hay cosas que puedo decir y otras que no quiero decir”, contó Elena Salinas al mismo tiempo que evitaba dar una respuesta clara y concisa.

Al cabo de un rato, la presentadora estadounidense añadió que la pérdida de ganas y emoción lo que terminó por invitarla a renunciar de la cadena. “Empecé a perder un poquito la pasión, y después me vino esa crisis existencial de: ‘¿qué hice en mi vida? ¿Trabajé en Univision y luego me morí?’. Dije, no, yo quiero hacer otras cosas. Estaba cansada, estaba agotada”, alegó la periodista.

Luego, ahondó en el cambio que estaba presenciando en la televisión actual, señalando que era totalmente al que ella conoció años atrás. “La televisión en español estaba cambiando y fui testigo del crecimiento de Univision desde antes que fuera Univision y se estaba convirtiendo en algo que no era lo que nosotros habíamos construido y estuve un poquito decepcionada, pero mi enfoque era, ‘yo estoy aquí porque tengo una labor, porque tengo que informar a la gente’... Esta es una labor de amor”, contó a corazón abierto.

María Elena Salinas junto a sus hijas Julia y Gabriela en Japón (Foto: María Elena Salinas / Instagram)

Asimismo, Elena Salinas dejó en claro que es de las profesionales que van aprendiendo por la vida, razón por la que creyó que su tarea en Univision estaba más que cumplida. “Una de las cosas que me encantaba del periodismo es que todos los días aprendes algo nuevo... Y yo dije, cuando sienta que no hay un reto, es momento de decir, ‘necesito ir a otro lado’. Se estaba convirtiendo en rutina, no veía cómo, por dónde seguir creciendo y haciendo cosas diferentes dentro de la misma empresa”, replicó la presentadora.

“LA VIDA ES MUY CORTA PARA NO SER FELICES”: LA DESPEDIDA DE MARÍA ELENA SALINAS DE UNIVISION

Antes de salir de la cadena, la periodista tuvo una reflexión sobre su salida de Univision en 2017. En su momento, se dio tiempo de contar que su ruptura fue algo premeditado. “La vida es muy corta para no ser felices…para no hacer las cosas que queremos hacer, ya sea a nivel profesional o personal”, dijo la presentadora.

La comunicadora decidió salir de Univision para disfrutar mejor de su tiempo (Foto: María Elena Salinas / Instagram)

Con cautela y meticulosidad, la comunicadora logró hacer un análisis de su situación financiera y elaboró un plan de acción para darle un “nuevo giro” a su vida. Este enfoque le permitiría dedicar más tiempo a sí misma, a sus hijas y alcanzar sus nuevas metas. Ella resume estos objetivos de la siguiente manera: “Tener libertad para hacer lo que quiero hacer a nivel personal, profesional y filantrópico”.