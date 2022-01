La pareja conformada por la modelo e influencer, Mariana González, y Vicente Fernández Jr., es una de las más famosas del ambiente artístico en México. A pesar de su diferencia de edades, para ellos, esto parece ser algo sin importancia y siempre han sabido hacer frente a las críticas. Pero lo que muchos se preguntan es ¿cómo se conocieron y dónde nació el amor entre ellos?.

Precisamente, a través de las redes sociales Mariana González reveló mayores detalles sobre su relación sentimental con Vicente Fernández Jr., hijo del fallecido cantante Vicente Fernández, considerado por muchos como el máximo representante de la música mexicana.

Ella se atrevió a responder las distintas preguntas que los usuarios en Instagram le hicieron en una de las transmisiones que realizó. Las respuestas con detalles nunca antes conocidos dejaron sorprendidos a más de uno.

Actualmente, la pareja lleva más de un año juntos y, según algunos rumores, ya piensan en llegar al altar durante los próximos meses del 2022.

CÓMO NACIÓ LA HISTORIA DE AMOR DE MARIANA GONZÁLEZ Y VICENTE FERNÁNDEZ JR.

La modelo Mariana González nacida en Morelos, México, se pronunció respecto a su vida sentimental como parte de las preguntas que le hacían los cibernautas de Instagram y precisamente, según ella misma reveló, fue en esa misma red social donde conoció a quién hoy es su pareja, Vicente Fernández Jr.

Anotó que la unión de ambos nació luego que Vicente Fernández Jr. le enviara mensajes privados a su cuenta de Instagram.

“Yo conocí a mi bombón por aquí (Instagram). Él me escribió y me dijo que era mi fan y tenemos familiares en común que ya le habían hablado de mí, pero él estaba ocupado, yo estaba ocupada, nos desocupamos y nos ocupamos” expresó para sorpresa de los usuarios.

Pero fue el 9 de abril del 2020 cuando Vicente Fernández Jr. decidió hacer pública su relación con la modelo Mariana González. Para ello, compartió una fotografía en su Instagram junto a quien hasta la fecha es su pareja.

Desde ese entonces la pareja ha publicado constantemente varias de sus fotografías en sus respectivos perfiles de la mencionada red social. Al poco tiempo, según revela el portal lasestrellas, el artista brindó declaraciones sobre su nueva novia.

“Es empresaria, se dedica a la comercialización de prendas de vestir, es una buena mujer, muy independiente, solo busca estar feliz y yo también. Ella es 19 años menor que yo”, señaló.

¿CÓMO CONQUISTÓ VICENTE FERNÁNDEZ JR. A MARIANA GONZÁLEZ?

La modelo también revelaría algunos datos de cómo fue que el hijo del fallecido cantante mexicano logró conquistar su corazón.

“Ha tenido detalles que no puedo decir por televisión. Es un hombre excelente, es el que me abre la puerta, muy caballeroso, desde que me despierto un mensaje de ‘Te amo’, eres mi razón de existir, me dedica canciones”, aseguró la mujer.

¿CUÁNDO SERÁ LA BODA DE VICENTE FERNÁNDEZ JR. CON MARIANA GONZÁLEZ?

El amor entre ambos es muy fuerte que hasta en alguna ocasión hablaron de formalizar y llegar al altar, precisamente, en el 2022. Según informó el portal Infobae, Mariana González también adelantó algunos detalles de cómo van los planes de su boda.

Otro dato que sorprendió a los cibernatuas fue cuando manifestó que le gustaría volver a ser madre.

“A mí me encantan las familias grandes como la mía, así que a mí me encantaría tener más bebés. Entonces, pues si Dios no da, claro que sí”, sostuvo.

