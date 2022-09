Mario Cimarro está más feliz que nunca con la llegada de su primera hija Briana, quién nació el pasado 31 de agosto. El actor de “Pasión de gavilanes” ha mostrado lo feliz y emocionado que está viviendo su paternidad junto a su novia, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová.

Los padres primerizos están dedicados al cuidado de Briana, quién es la engreída del hogar. La pequeña ha sacado el lado más dulce y tierno del actor cubano que aprovecha cada oportunidad para demostrar el amor que siente por su hija a través de las redes sociales.

Esta vez Mario Cimarro compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje dedicado a su hija Briana por su primer mes de nacida. La publicación estuvo acompañada de unas tiernas fotografías que fueron muy comentadas por sus seguidores.

Briana es hija del actor Mario Cimarro y la modelo Bronislava Gregušová (Foto: Mario Cimarro / Instagram)

FOTOS DEL PRIMER MES DE BRIANA, LA PRIMOGÉNITA DE MARIO CIMARRO

A través de su cuenta de Instagram, Mario Cimarro compartió unas fotografías junto a su hija Briana y su novia, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová. El actor cubano quiso dedicar un mensaje especial a su primogénita con motivo de su primer mes de nacida.

En las imágenes podemos ver cómo Mario Cimarro y Bronislava Gregušová lucieron los mismos conjuntos floreados que su hija, a quien cargan en brazos el actor de “Pasión de gavilanes”.

Pero eso no fue todo. Cimarro hizo una reflexión sobre el nombre de su pequeña, que eligió con su pareja por un motivo en especial. “En tu primer mes hablaremos de tu nombre. Briana... tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía”, empezó el actor.

Briana, la primera hija del actor cubano Mario Cimarro, cumplió un mes de nacida (Foto: Mario Cimarro/ Instagram)

“Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora. Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre”, agregó Cimarro sobre el nombre de su hija.

“Con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños!… Por cierto, no me hagas caso cuando te hablo ininteligiblemente y en confusos sonidos casi siempre acompañado de una gran sonrisa, lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo ha hablar normalmente!”, detalló el intérprete de 51 años.

Mario Cimarro está más feliz que nunca con la llegada de su primera hija Briana (Foto: Mario Cimarro/ Instagram)

La reacción de sus seguidores en Instagram fue inmediata. Compañeros de trabajo, amigos y familiares felicitaron a Mario Cimarro por esta nueva etapa en su vida y le desearon lo mejor.

“Qué dulzura desprende la imagen familiar. Feliz primer mes de vida Briana”; “preciosa imagen!! Desprende mucha felicidad @mariocimarro”; “qué bellos con su princesa que Dios los bendiga siempre”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron a Mario Cimarro.