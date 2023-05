Con más de 9,6 millones de seguidores en redes sociales y una amplia experiencia en telenovelas, Marjorie De Sousa es una de las actrices venezolanas más populares y reconocidas en la televisión en Latinoamérica, por lo que su reciente salida de “El amor invencible” sorprendió a más de un fanático.

Y es que además de su paso por la pantalla chica, la celeb de México se ha robado la atención por sus sonados romances con Julián Gil, una relación que fue puesta a prueba por Eva Cedeño en 2019; su historia actual con el empresario Vicente Uribe o su divorcio de Ricardo Álamo.

Sin embargo, muy pocas personas recuerdan que la actriz de “El Conde” y “La desalmada” tiene un paso como modelo y hasta participó de concursos de belleza.

Marjorie De Sousa es una actriz, modelo y cantante venezolana de ascendencia portuguesa, que es conocida por sus papeles de villana (Foto: Angela Weiss / AFP)

MARJORIE DE SOUZA EN “MISS VENEZUELA”

La carrera artística de la venezolana inició a los 12 años, cuando fue seleccionada como modelo infantil e imagen de varias marcas en anuncios televisivos.

Sin embargo, no sería hasta 1999 cuando se convirtió en una referente gracias a su imagen, pues participó del concurso de belleza Miss Venezuela representando a Dependencias Federales, lo cual significó su paso al éxito, pues llamó la atención a tal punto que muchos contratos le fueron ofrecidos.

Si bien no se llevó la corona del competitivo concurso, considerando que el país es uno de los favoritos en los concursos Miss Universo y Miss Mundo de cada año, Marjori consiguió dar el salto a la televisión al lado de Norkys Batista, otra concursante de esa edición y que actualmente es una exitosa empresaria.

Cabe destacar que la ganadora del concurso fue Martina Thorogood, quien tras su experiencia se unió al equipo diplomático como oficial consular de los Estados Unidos en la Embajada Americana de Ciudad de México y los consulados de Guadalajara y Monterrey.

Marjorie de Sousa fue representante de Departamentos Federales (Foto: Miss Venezuela / Instagram)

SU PADRE NO APROBABA SU CARRERA COMO MODELO

En 2019, la actriz conversó con Jorge “El Burro” Van Rankin en “Hoy” y reveló detalles de su pasado, principalmente de su paso por los certámenes de belleza, admitiendo que fue su trampolín a nuevos proyectos, aunque esto no fue tan fácil como se podría creer.

De acuerdo con la actriz, su familia, principalmente su padre, no estaba de acuerdo con su participación, por lo que se incluyó en la nómina a escondidas para evitar su desaprobación, aunque una vez que la vio sobre las tablas aceptó la vocación de una joven Marjorie.

“Si fuera por mi papá yo no hubiera hecho nada. Cuando yo tenía 18 años me llamaron para Miss Venezuela y él no sabía nada, me metí a escondidas. Pero no me gustó cómo me veía yo, me obsesioné tanto con las dietas y los ejercicios que terminé flaquísima, estaba tan delgada que la boca se me veía enorme y lo odié”, explicó.

Esta experiencia definió su futuro, pues tras esto, fue contactada por representantes de la Fórmula 1, que se mostraron interesados en que la actriz sea imagen de la competición, pero incluía quedarse a vivir en Europa, por lo que se negó. Semanas después llegaría la convocatoria a su primera telenovela y lo demás es historia conocida.