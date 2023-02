Eva Cedeño ha trabajado en varias telenovelas junto a Julián Gil, entre ellas “Por amar sin ley” (2018). No solo son colegas, sino también grandes amigos. De hecho, la actriz mexicana apoyó al actor argentino cuando él se estaba separando de su expareja, Marjorie de Sousa, y tuvo una disputa legal por su hijo.

Para Eva Cedeño su amistad con Julián Gil es muy valiosa. Así lo demostró en una ocasión cuando ella habló con el actor argentino antes de aceptar trabajar con Marjorie de Sousa en una telenovela. Y es que ambas fueron comvocadas para trabajar en el melodrama “Un poquito tuyo”, del 2019, donde actuaron juntas.

Esto lo reveló la misma Eva Cedeño durante su visita al programa de UniMas, “¡Siéntese quien pueda!”, demostrando que es muy transparente con sus amigos. ¿Qué más contó la actriz mexicana sobre esta anécdota con Julián Gil? Aquí te lo contamos.

Eva Cedeño fue invitada al programa "¡Siéntese quien pueda!", que conduce Julián Gil (Foto: Julián Gil/ Instagram)

LA VEZ QUE EVA CEDEÑO HABLÓ CON JULIÁN GIL ANTES DE ACEPTAR TRABAJAR CON MARJORIE DE SOUSA

Durante su visita al programa de UniMas, “¡Siéntese quien pueda!”, Eva Cedeño reveló que conversó con su amigo Julián Gil antes de aceptar trabajar con Marjorie de Sousa.

“Me tocó hacer un proyecto cuando estaba pasando justamente todo el tema fuerte con Julián y yo hice una novela con ella después de la de los abogados y la realidad es que yo soy de las personas que no hagas lo que no quieres que te hagan”, empezó contando la antagonista de la telenovela “Cabo”.

Eva Cedeño apoyó al intérprete argetino durante el conflicto que él tuvo con Marjorie de Sousa y la disputa legal por la custodia de su hijo. Un tema que fue muy mediático y que afectó mucho al actor argentino, quien no puede ver al menor desde hace años.

Eva Cedeño actualmente es la antagonista de la telenovela "Cabo" (Foto: Eva Cedeño/ Instagram)

“Me acuerdo que le marqué a Julián y le dije ‘me salió esta oportunidad, sí quiero tomar el trabajo, tú sabes que eres mi amigo y que conozco tu historia y que he visto cómo lo has pasado, pero quiero saber qué opinas”, relató la actriz mexicana de 33 años.

¿Qué le respondió Julián Gil? Eva Cedeño reveló que el actor argentino le dijo que no había problema que ella trabaje con su expareja, Marjorie de Sousa. De hecho, la apoyó para que acepte el proyecto en aquel momento.

“Te amo porque tampoco me dijo ‘si, bótalo, cero’. Me dijo ‘no hay problema, esto va a pasar, es trabajo, tómalo mami no pasa nada’”, reveló Eva Cedeño.

La actriz mexicana señaló que la lealtad es fundamental para ella. “Y la realidad es que creo que eso es lo que forma las amistades: la lealtad”.