Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, estrenó su podcast “En Boca Cerrada”, donde cuenta por primera vez, tras casi 24 años, su historia sobre el caso Trevi-Andrade, en el que estuvo involucrada y por el que fue llevada a juicio.

Como se recuerda, durante los años 80, Gloria Trevi y María Raquenel fueron parte del grupo “Boquitas Pintadas”. Con el tiempo, la intérprete de “Todos me miran” y su productor Sergio Andrade fueron señalados de reclutar chicas con el engaño de convertirlas en artistas y luego abusar de ellas. El escándalo explotó en 1999 tras la denuncia de los padres de una menor, Karina Yapor.

Más de dos décadas después, Mary Boquitas contó lo que vivió con Sergio Andrade y cómo lidió con el escándalo que la puso en boca de todos. Asimismo, recordó los motivos por los que se casó con el famoso productor mexicano a los 15 años. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

María Raquenel Portillo Jiménez, conocida como Mary Boquitas, es una cantante, compositora y actriz mexicana (Foto: Mary Boquitas/ Instagram)

LA HISTORIA SECRETA DE RAQUENEL PORTILLO CON SERGIO ANDRADE

En su podcast “En Boca Cerrada”, Mary Boquitas confesó que se enamoró perdidamente de Sergio Andrade a sus 14 años cuando empezó a estudiar en la academia de música del productor.

“Todo lo que hice o dejé de hacer en los siguientes años de vida lo hice por amor, aunque la gente no me entienda”, afirmó.

Raquenel recordó que ella y Andrade se escapaban por unas escaleras de servicio y se iban al cine, mientras la madre de la joven esperaba a su hija en la sala de espera.

Mary Boquitas contó su versión sobre el caso Trevi-Andrade (Foto: Mary Boquitas/ Instagram)

“Me tomaba de la mano, me agarró el cabello y me besó dulcemente, fue un beso con el que te das con tu primer novio”, contó la actriz y agregó que otras chicas fueron víctimas. “Yo no era la única que entraba a los cuartitos [de la academia], pronto me convertiría en una más entre muchas”.

Raquenel, quien junto a Trevi y otras chicas era parte en aquel entonces del grupo “Boquitas Pintadas”, rogaba para que Andrade no la dejara. “Nunca te dejaré, jamás te haría eso”, le decía al productor.

Sin embargo, más adelante, fue consciente de lo que realmente pasaba: ‘[Lo hice] sin saber que estaría firmando mi condena”, reflexionó.

La idea de contar su historia por primera vez surgió tras sufrir una crisis respiratoria hace unos años. “Era justo y necesario [hablar] por muchas razones, porque a nivel personal y profesional ya venía con la intención de contar mi historia, no una versión más”, agregó.

MARY BOQUITAS Y EL CASO TREVI-ANDRADE

A principios del año 2000, Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mary Boquitas fueron detenidos en Río de Janeiro, acusados de corrupción de menores.

Tras procesos judiciales, ellas fueron absueltas y salieron libres en 2004, mientras que Sergio Andrade fue declarado culpable y cumplió su condena hasta 2007, cuando salió en libertad.