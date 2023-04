“Más hermosa que tú” es la telenovela turca que aterriza en Divinity y promete cautivar a los televidentes, tal como lo hizo en su momento “Love is in the air”, serie con la que comparte algo en común: las dos fueron creadas por la misma showrunner: Ayşe Üner Kutlu, por lo que el éxito está asegurado.

La historia gira en torno a Efsun, una dermatóloga, y Emir, un brillante cirujano plástico, cuyas vidas se cruzan cuando en su lecho de muerte la madre de la joven pide verla en Estambul y le manda un vehículo a recogerla. Cabe señalar que la mujer abandonó a su esposo y su hija cuando era pequeña. Una vez que llega, descubre que su progenitora es dueña de una clínica estética, además tiene una nueva pareja, que tiene un hijo de nombre Emir. El muchacho quiere dirigir dicho centro, por lo que ven Efsun a una enemiga. Ambos pasaran diferentes situaciones.

Debido a que la comedia romántica atrajo la atención de los televidentes, te contamos quiénes son los actores y sus respectivos personajes que aparecen a lo largo de la trama.

Afiche de las telenovela turca "Más hermosa que tú" (Foto: Gold Film)

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “MÁS HERMOSA QUE TÚ”?

Los histriones que aparecen en la telenovela otomana, que llega el 17 de abril de 2023, son:

CEMRE BAYSEL ES EFSUN ARMAĞAN

Cemre Baysel es Efsun Armağan en "Más hermosa que tú" (Foto: Gold Film)

Cemre Baysel da vida a Efsun Armağan, una joven que fue criada solamente por su padre desde los seis años tras el abandono de su progenitora Pervin. Su vida cambia radicalmente cuando se entera que su mamá tiene una clínica estética y deberá hacerse cargo del negocio en Estambul. Ahí conocerá a Emir.

La actriz nació el 5 de febrero de 1999 en Izmir, Turquía. Actuó en “Yeşil Deniz” (2014-201), “Payitaht Abdülhamid” (2017-2018), “Sol Yanım” (2020-2021), “Şarkılar Bizi Söyler” (2022), entre otras producciones.

BURAK ÇELIK ES EMIR DEMIRHAN

Burak Çelik es Emir Demirhan en "Más hermosa que tú" (Foto: Gold Film)

Burak Çelik interpreta a Emir Demirhan, un prestigioso cirujano plástico, que siempre trata de ser el mejor en todo lo que hace. Él trabaja en la clínica que su padre Kaya y Pervin abrieron hace dos décadas, al estar tan enfocado en su profesión, no cree en el amor. Conoce de una forma inesperada a Efsun.

El actor nació el 21 de julio de 1992. Fue nombrado en 2013 Mejor modelo de Turquía y coronó ese mismo año Mejor modelo del mundo. Ingresó al mundo de la actuación en la serie de televisión “Karagül” (2013-2016), posteriormente en “Hayat Sevince Güzel” (2016), “Kara Yazı” (2017), “Karanlıktaki Melekler” (2018), “Kuruluş Osman” (2019), entre otras.

CEM KURTOĞLU ES FERDI ARMAĞAN

Cem Kurtoğlu es Ferdi Armağan en "Más hermosa que tú" (Foto: Gold Film)

Cem Kurtoğlu es Ferdi Armağan, el padre de Efsun. Él se casó muy joven con Pervin, con quien comenzó a vivir en la granja de la familia de su esposa. Cuando ella busca terminar sus estudios médicos en Estambul, comienzan los problemas y terminan divorciándose. Ella lo abandona con su pequeña hija.

El actor nació el 31 de julio de 1959. Interpretó varios roles en obras que se montaron en el Teatro Estatal de Ankara y el Teatro Estatal de Estambul como artista. Además, realizó numerosos trabajos de cine, televisión y doblaje. Entre sus actuaciones están: “Küçük Ağa” (1984), “Son Söz Sevginin” (1993), “Semum” (2008), “Yıllar Sonra” (2011) y “Bizi Hatırla” (2018).

EBRU CÜNDÜBEYOGLU ES PERVIN SOYLU

Ebru Cündübeyoglu es Pervin Soylu en "Más hermosa que tú" (Foto: Gold Film)

Ebru Cündübeyoglu es Pervin Soylu, la madre de Efsun. Es una cirujana y empresaria exitosa que tiene una clínica estética. Abandona a su hija y esposo, y tiene un nuevo compromiso. Tras varios años de no ver a su hija, pide que la vaya a ver a Estambul.

La actriz nació el 10 de septiembre de 1974 en Alemania, pero se mudó con sus padres a Turquía, donde estudió secundaria y universidad. Actuó en “Koçum Benim” (2002), “Yalancı Romantik” (2008), “Evli ve Öfkeli” (2015), “Gülizar” (2018), entre otras producciones.

BERAT YENILMEZ ES KAYA DEMIRHAN

Berat Yenilmez es Kaya Demirhan en "Más hermosa que tú" (Foto: Gold Film)

Berat Yenilmez es Kaya Demirhan, un cirujano plástico, pareja y socio de Pervin en la clínica estética. Es padre de Emir.

El actor nació el 5 de octubre de 1970. Participó en “Seksenler” (2012), “Bana Masal Anlatma” (2015), “Dede Korkut Hikayeleri: Bamsı Beyrek” (2017), “Pajaro Soñador” (2018), “Ev Yapımı” (2020), entre otros.

OTROS ACTORES DE “MÁS HERMOSA QUE TÚ”

MERVE SEN ES BINNUR AKYÜREK

La actriz Merve Sen interpreta a Binnur Akyürek, amiga de la infancia de Efsun, quien se convierte en su asistente. Es muy alegre y llena de vida que se dedica a ver las nuevas tendencias de la cirugía cosmética.

SENA ÇAKIR ES ASLI GÖKSOY

Sena Çakir tiene el papel de Asli Göksoy, quien pertenece a una familia de alta sociedad y es amiga de Efsun, a quien conoció en Estados Unidos. Estudió Administración de Empresas y es amante de los caballos; es más, tiene un club de equitación en Estambul.

YUNUS ESKI ES SARP

El actor Yunus Eski es Sarp, amigo de Emir, con quien tiene una banda de música. Trabaja en un bar y es divorciado, está en la búsqueda de la mujer indicada.